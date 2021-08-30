颶風艾達侵襲路易斯安那州釀1死 百萬人斷電

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（法新社紐奧良30日電） 威力強大的颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲美國南部路易斯安那州，造成至少1人死亡，包括紐奧良整座城市，有超過100萬居民斷電。

四級颶風艾達昨天登陸路易斯安那州，但在今天上午減弱為熱帶風暴。

根據蹤網站poweroutage.us，這場風暴導致路州超過百萬人無電可用，包括紐奧良全城。

紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）在推特發文說：「我們斷電了，整座城市！大家現在必須繼續待在安全的地方，不是出來遊盪的時候！」

提供電力的Entergy說，負責管控抽水站以避免洪水的紐奧良下水道與供水委員會（New Orleans Sewerage and Water Board）有備用電力可用。

國家氣象局對多個地區發布風暴潮與洪水警告，包括紐奧良南方的吉恩拉菲特（Jean Lafitte），當地市長凱納（Tim Kerner）說，河水迅速上漲，已經漫過2.3公尺高的堤防。

美國總統拜登形容艾達颶風足以威脅生命。他宣布路州遭遇重大災難，可以獲得聯邦支援。

警方表示，在紐奧良西北方60英里處的普雷里維爾（Prairieville），有一人被倒下的樹木砸中身亡。

© 2021 AFP