颶風艾達重創路州釀2死 留下滿目瘡痍

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（法新社紐奧良30日電） 4級颶風艾達（Hurricane Ida）肆虐美國路易斯安那州帶來「災難性」的災損，造成至少2人死亡，多人因洪水高漲受困，民宅屋頂被強風吹落後，今天降級為熱帶性低氣壓，救災人員已開始在災區展開搜救行動。

艾達登陸路州24小時後，紐奧良市（New Orleans）大半地區仍處於停電狀態。昨天艾達登陸的日子，也正是颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）16年前登陸、重創紐奧良的那天。

搜救人員搭乘小艇和越野車，分頭查訪因風災交通中斷的社區，已有2人確認死亡。社群媒體上可看到民宅受損、民眾在浸水車輛中獲救的照片影像。紐奧良市雖仍災損有限，但市內幾乎所有地區電力都告中斷，路州各地共有超過100萬戶停電。

紐奧良市法國區（French Quarter）的53歲居民泰瑞（Dereck Terry）表示：「16年前我在那裡。這次風勢好像更慘重，但災損看來沒那麼嚴重。我家窗子破了，屋頂一些磚瓦掉落街上，水灌進來。」

艾達目前位置在密西西比州傑克遜（Jackson）西北約20英里處，挾着每小時20英里的最大持續風速前進，預料會在9月1日抵達中大西洋岸地區，沿途恐導致洪水成災。

© 2021 AFP