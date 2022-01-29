飆罵主審「你是笨蛋嗎？」 俄男網一哥遭罰33萬

（法新社墨爾本29日電） 俄羅斯男網一哥梅迪維夫在澳洲網球公開賽不滿對手的父親兼教練在場邊指導，一度怒吼主審「你是笨蛋嗎？」他今天遭澳洲網球協會重罰1.2萬美元（約新台幣33萬元）。

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法新社報導，澳洲網球協會（Tennis Australia）今天對世界排名第2的梅迪維夫（Daniil Medvedev）開出兩張罰單，一張是「明顯的言辭侮辱」遭罰款8000美元，另一為「違反運動精神」挨罰4000美元。

梅迪維夫在昨天準決賽擊敗西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），但不滿在比賽當中對手的教練父親頻頻在場外指導，他開始暴走，飆罵主審坎皮斯托（Jaume Campistol）。

「你是瘋了嗎？他爸可以在每一分都指導嗎？你是笨蛋嗎？他爸可以每一分都講話？回答我的問題。你會回答我的問題嗎？請回答我的問題。」

他繼續對裁判吼說：「喔老天，你太惡劣了。你怎麼可以在4強賽這麼惡劣？看着我，我正在和你說話！」他還稱主審「是只小貓」。

但在賽後記者會上，梅迪維夫表示很後悔自己的暴走行徑。

去年在美國網球公開賽斬獲首座大滿貫賽冠軍的梅迪維夫延續氣勢，昨天於澳網準決賽4盤打敗西西帕斯，連續兩年挺進決賽。他若能在決賽扳倒「蠻牛」納達爾，有望在2月登上世界球王寶座。

© 2022 AFP