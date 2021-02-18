飛機「疫」外退出藍天 庇里牛斯山腳下排排站

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法國塔爾布17日電） 在白雪皚皚的庇里牛斯山（Pyrenees）山腳下、南歐一處機場內，數十架飛機排排列隊，宛如陳列在架上的玩具。拜2019冠狀病毒疾病疫情所賜，停放飛機已然成了大事。

歐洲數一數二飛機封存公司Tarmac Aerosave執行長勒瑟（Patrick Lecer）表示，「第一次實施隔離限制之後，我們就得擴充」現有場地。

各方詢問如雪片般飛來，應接不暇的Tarmac Aerosave去年6月只得在公司位於法國塔爾布（Tarbes）、土魯斯（Toulouse）與西班牙特魯爾（Teruel）等城鎮的既有場地外，另在法國東部瓦特里（Vatry）機場開放一處地點供飛機停放。

現在Tarmac Aerosave在這4處機場照顧230架飛機，等候清單上還有很多排隊沒消化完；而在2019年，他們只要負責150架。

去年2019冠狀病毒疾病（Covid-19）席捲全球，國際飛航幾近停擺，許多國家關閉邊界或訂定隔離措施。航空公司沒辦法讓飛機飛上藍天，停靠很快成了問題，而正因為飛航交通未能迅速恢復，航空公司決定讓更多飛機退出定期服務。

根據國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）近期研究，2020年有3400架退出服務，其中2400架比預定時程還早退役。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP