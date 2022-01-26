飛行車AirCar獲適航證明 300公尺跑道就能起飛

（法新社布拉第斯拉瓦25日電） 斯洛伐克交通運輸管理局今天表示已授予飛行車模型AirCar適航證明，這款陸空兩用交通工具僅需300公尺長跑道就能起飛，飛行時速高達170公里。

廣告 繼續瀏覽後續

KleinVision創辦人兼執行長克雷恩（Stefan Klein）表示：「AirCar獲得適航證書，開啟了高效飛行車量產的大門。」KleinVision是設計並製造這種空陸兩用交通工具原型的公司。

克雷恩在新聞稿中表示：「這是對於我們改變中程旅行能力正式也是最終的確認。」

AirCar去年6月在尼特拉（Nitra）機場和斯洛伐克首都布拉迪斯拉發（Bratislava）之間完成了35分鐘的試飛，着陸後轉換成汽車開往市中心。

AirCar是由1.6公升的BMW引擎提供動力，僅需300公尺長跑道就能起飛；它的飛行時速高達170公里，飛行距離為1000公里。

AirCar從汽車變形為飛機的過程只需要不到3分鐘，且一切都是自動化執行，因此只需要一個按鈕命令就能切換模式。

KleinVision表示，在獲得適航證書前，這款斯洛伐克飛行車必須完成70小時飛行測試、起飛降落超過200次。

© 2022 AFP