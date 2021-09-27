飽受膝傷所苦 橫綱白鵬將退役告別日本相撲賽場

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（法新社東京27日電） 奪冠45次、締造相撲史上最多次優勝紀錄的「橫綱」白鵬受右膝傷勢所苦，因而決定退役，告別相撲賽場。

今年36歲的白鵬是蒙古人，15歲拜入宮城野部屋門下（部屋意為培訓相撲力士的組織），因天生身體柔軟，加上刻苦訓練使他力氣與技術兼具，2007年夏季場大賽（夏場所）後升格為橫綱。

日本放送協會（NHK）報導，白鵬因右膝傷勢動手術等影響，有多場比賽未能出賽，去年11月場賽事結束後，橫綱審議委員會認為他休賽太多，決議對他祭出「警告」（注意）處分，這是僅次於最嚴重處分「建議退休」（引退勸告）的第二嚴厲處分。

但白鵬今年3月的春季場大賽（春場所）時，再度因為右膝傷勢須動手術，不得不於第3天起休賽。

白鵬在連續休賽6場賽事後，今年7月在名古屋場大賽復出，從第一天的比賽起連續獲勝，最後獲得第45次大賽優勝，改寫相撲史上最多次優勝紀錄。他當時在賽後受訪時說，身體有多處傷勢，想好好思考未來，透露出已有意退休。

報導說，相關人士透露，白鵬評估自己的右膝傷勢，認為之後無法在正式大賽（本場所）中，以橫綱身分站上土�l15天，因此已決定要退休。

他在20年的相撲選手生涯中，累計獲勝1187場、45次大賽優勝、在位橫綱約14年共出賽87次大賽，所有的數字都改寫紀錄。

白鵬去年9月取得日本國籍，並表示他希望培育優秀的相撲選手，將來想成為親方（相撲部屋掌門人）指導後進。

© 2021 AFP