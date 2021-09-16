餐飲外送平台不願分享顧客資料 控紐約新法失當

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（法新社紐約15日電） 美國線上點餐外送平台DoorDash今天控告紐約市政府，理由是紐約新法規定餐飲外送平台須與餐廳業者分享顧客資料，形成不公平競爭，更侵犯客戶隱私。

美國餐飲外送平台近期向各城市提起一連串告訴，這起最新的訴訟是向曼哈頓聯邦地方法院提出。6天前，DoorDash、Grubhub和Uber Eats才剛為另一項法律設定外送平台向餐廳抽成的上限而控告紐約市。

有關分享顧客資料的新法尚待紐約市長簽署，DoorDash指稱，一旦生效實施，顧客姓名、住址、電話號碼與電郵地址等資料都可能遭到濫用或不當管理。

法新社報導，DoorDash貼文指出，這項法案威脅到紐約市消費者的安全與隱私。

支持這項立法的人主張，此法意在協助餐廳更易與使用外送服務的消費者建立聯繫。

美國「電子邊疆基金會」（Electronic Frontier Foundation）等提倡隱私和數位權利的組織則反對法律從餐飲外送服務等「共享經濟」業務刺探用戶資料的概念。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，餐廳停止內用或縮減容客量，消費者轉向外送平台點餐叫外賣，餐廳一方面抱怨這些平台抽成高達3成，另一方面又愈來愈倚賴外賣業務，紐約市府一直試圖協助餐廳業者走出困境。

美國餐館協會（National Restaurant Association）6月曾表示，疫情期間，全美約有9萬家餐廳暫時關閉或結束營業，流失了150萬個工作機會。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP