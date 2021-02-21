饒舌歌手被捕掀抗議潮 巴塞隆納第5晚示威

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（法新社巴塞隆納20日電） 西班牙饒舌歌手被捕引爆的示威潮今天進入第5晚，全國多地都有民眾聚集，其中巴塞隆納不僅傳出劫掠事件，群眾甚至與警方爆發衝突。

16日警方逮捕32歲的饒舌歌手哈塞爾（Pablo Hasel）並把他送進監獄服刑之後，大批民眾開始走上街頭。

之後群眾天天聚集示威，最先只是在哈塞爾加泰隆尼亞（Catalonia）家鄉出現的衝突事件，現在演變成蔓延到馬德里與其他地區示威潮。

員警大舉出動避免爆發暴力事件，馬德里與巴塞隆納都有大批警力進駐。

巴塞隆納數千名示威者晚間約7時集結後，開始朝警察總部前進。法新社記者看到群眾朝員警丟擲瓶罐與鞭炮，有人闖入巴塞隆納格拉西亞大道（Paseo de Gracia）的商店劫掠，有人攻擊巴塞隆納的證交所大樓，還有人縱火燒機車。在焚燒路障的衝天白煙中，員警衝向群眾，與他們爆發衝突。

「自治警察部隊」（Mossos d'Esquadra）則說，加泰隆尼亞地區9人被捕，其中6人是在巴塞隆納被捕。

馬德里的示威相對平和，但北部城市班普羅納（Pamplona）與雷里達市（Lleida）也有警民衝突。

哈塞爾以極左思想着稱，先前因推文讚頌恐怖主義與煽動暴力的影片被判9個月徒刑。此案引爆言論自由辯論。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP