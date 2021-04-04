饒舌歌手DMX心臟病發住院

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（法新社紐約4日電） 美國饒舌歌手DMX因為心臟病發住院，律師芮奇曼表示，他目前依靠維生系統，情況令人擔憂。

芮奇曼（Murray Richman）告訴法新社，DMX心臟病發作後，昨晚11時被送往紐約郊區白原市住處附近（White Plains）的醫院。

芮奇曼表示：「就我所知，他仍然靠着維生系統支持。」他又說，他「非常擔心」。

芮奇曼說，他不能證實娛樂網站TMZ有關DMX用藥過量的報導。眾所周知50歲的DMX早前曾經力抗藥癮。

DMX真實姓名為厄爾．西蒙斯（Earl Simmons）走紅1990年代晚期至2000年代早期，成名曲包括X Gon' Give It To Ya和Party Up。

他發行過8張專輯，最近一張是在2015年，他將內在心魔釋放出來，在這些難駕馭的歌曲中攤在眾人面前。這些歌曲讓他贏得好評，銷售市場上也有斬獲。

DMX有着暗郁童年，他和母親和5個姐妹住在低收入戶的住宅中，在那裡他受過凌虐；他一生都在衝撞刑罰制度，即便是功成名就之後仍是如此。

2017年11月，他承認在2002年至2005年間逃漏稅170萬美元，因此坐牢一年。

DMX一直沈迷藥癮，包括毒品「快克」（crack）。他曾說，他早在14歲就開始吸快克 。

2020年下半年DMX在塔利布瓦利（Talib Kweli）的podcast接受專訪時感性表示：「當時我真的沒有人可以談這些事。」

「在那地方，沒人要聽這些...把你自己的問題講出來，被視為懦弱的象徵；但實際上這才是你所能做的最勇敢的事之一，將問題攤到檯面上，細細剖析，將它說出來。」

© 2021 AFP