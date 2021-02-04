首個南方州 維吉尼亞參議會通過廢死法案

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（法新社華盛頓3日電） 維吉尼亞州參議會今天以21票贊成和17票反對，通過廢除死刑法案，即將成為全美第23個也是第1個廢除死刑的南方州。

廢死法案目前等待民主黨主導的眾議會通過。民主黨籍維吉尼亞州長諾森（Ralph Northam）先前表示，如果州議會通過法案並送到他的辦公桌，他將會簽署法案。

維州人死刑替代方案提倡組織（Virginians for Alternatives to the Death Penalty）執行主任史東（Michael Stone）說：「今天參議會表決通過廢死，是維州歷史上一項里程碑。」

史東告訴法新社：「維吉尼亞州自1608年以來執行了1390起處決，這是在拒斥此悠久而蠻橫歷史。」

「我們期待眾議會也通過法案，讓維州成為第1個廢除死刑的南方州。」

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center, DPIC）資料顯示，維州較其他州執行更多處決。

維州是美國內戰期間，支持蓄奴的南方州首府所在，也對許多非裔美國人動用私刑。

美國最高法院於1976年恢復死刑，但過去10年以來死刑執行已下降。

美國有22州已廢除死刑，而加州、俄勒岡州與賓州則暫停執行死刑。

州當局去年共執行7起處決，許多州因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，暫停執行死刑。

與此同時，前總統川普政府恢復聯邦處決，從2020 年7月至2021年1月川普卸任期間，總共處決13名聯邦囚犯。

現任總統拜登則承諾將會廢除聯邦死刑。

© 2021 AFP