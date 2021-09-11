首局開轟卻遭痛擊 大谷翔平挑戰百年紀錄再等等

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（法新社休士頓10日電） 差1勝就能在單一球季達成勝投、全壘打都達兩位數紀錄的大谷翔平，今天雖然在1上就開轟，但投3.1局狂失6分，不但勝投沒進帳，還吞下本季第2敗，要創百年難得一見的紀錄還得再等等。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客休士頓太空人，天使派出大谷翔平擔任先發投手並打第2棒，挑戰成為繼1918年的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）後，在單季同時有雙位數勝投、全壘打成績的第一人。

大谷翔平1局上將對方投手一記93.8英里的伸卡球轟出右外野全壘打牆，靠着他本季第44轟，天使先馳得點，他也因此穩坐MLB全壘打王寶座。

2局上華爾希（Jared Walsh）也敲出全壘打，讓天使以2比0領先。

但太空人在3局下反撲，布萊格曼（Alex Bregman）、阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、柯利亞（Carlos Correa）的安打各打回1分，讓天使以2比3落後。

4局上天使進帳2分以4比3反超，但太空人下個半局立刻大舉反攻。

大谷翔平在4局下先是投出觸身球，再被敲出安打，又出現暴投，1出局後被阿圖維（Jose Altuve）敲出追平比數的安打後遭換下場，接替他投球的汪茲（Andrew Wantz）也擋不住太空人的攻勢。太空人吃下6分大局，讓天使陷入4比9落後。

天使5局上追回1分，但太空人7局下也添1分，最終天使5比10輸球，大谷翔平吞下本季第2敗。

大谷翔平今天投3.1局，只有1次三振，雖沒送出四壞球保送，但被擊出9支安打，丟掉6分都是自責分，防禦率暴增到3.36，本季至今戰績9勝2敗。打擊方面大谷此役1打數1安打，有1分打點進帳，另獲2次保送，目前的打擊率2成59。

© 2021 AFP