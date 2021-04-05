首度先發包辦投打 大谷翔平首打席就開轟

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（法新社洛杉磯4日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平今天再現投打二刀流威力，先發對芝加哥白襪不但火球連發，還轟出450英尺大號陽春彈，可惜控球不穩敗掉領先，天使終場7比4贏球。

天使隊季前已表明，本季會以二刀流的方式讓大谷出賽。

26歲的大谷今天傷愈重返投手丘，1到4局投得虎虎生風，完全壓制白襪打線，沒想到5局上突然控球失准，保送、暴投加隊友失誤連掉3分，並在與對方跑者阿布瑞烏（Jose Abreu）衝回本壘相撞後退場。

擔任第2棒的大谷1局下相中對方先發投手賽斯（Dylan Cease）第一球一記156公里的速球轟出右外野方向大號陽春彈，本季第2轟。

這是大谷翔平2018年加入大聯盟後首度同場擔綱先發投手與打者，是大聯盟過去45季以來第3位自兼打者的先發投手，更是繼1903年9月7日聖路易紅雀隊鄧利維（Jack Dunleavy）後，相隔118年大聯盟再度有先發投手打第2棒。

過去兩年大谷因手肘尺骨附屬韌帶重建手術（Tommy John Surgery）只先發投了兩場，今天登板前在大聯盟累積投球局數僅53局，去年打擊表現也下滑。

天使隊今天第1局攻下2分、第4局1分，5局上雖然大谷出現亂流掉3分被追平，但5局下天使隊華爾希（Jared Walsh）陽春炮再要回領先。白襪9局上利用野手選擇與天使隊失誤扳平，但9局下華爾希轟出3分彈，單場雙響，終場幫天使7比4贏球。

© 2021 AFP