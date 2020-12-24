首批疫苗抵墨西哥 大規模接種行動24日啟動

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社墨西哥市23日電） 墨西哥今天成為第一個收到輝瑞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的拉丁美洲國家，準備從明天開始啟動大規模接種行動。

法新社報導，美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗首批3000劑，順利從比利時空運至墨西哥。

在安全護送下，這批疫苗已被送往墨西哥市南部一處軍事設施，以防落入國內強大的犯罪集團手中。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在機場告訴記者：「今天是終結這場大流行病的開始。」

有鑒於疫苗須超低溫配送的物流問題，首批疫苗將優先提供前線醫護人員以及首都和北部科阿韋拉州（Coahuila）民眾施打。

墨西哥外交部說，另外140萬劑輝瑞&BNT疫苗將於明年1月31日之前抵達。墨西哥已向輝瑞藥廠訂購3440萬劑疫苗。

墨西哥當局迄今通報約134萬人染疫、近12萬人不治；當局表示，實際感染人數可能遠超過確診病例。

墨西哥COVID-19死亡人數為全球第4高，居美國、巴西和印度之後。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP