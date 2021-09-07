珠海橫琴將成粵澳共管區 澳門主導經濟 粵管政社 冀成「一國兩制」新模式

中國宣布，會把位於珠海市的橫琴新區建設成由廣東省和澳門「共建共管共享」的合作區，澳門主導經濟範疇，主責引進外資；廣東省則緊抓黨建和社會管理。北京政府指，合作區將成為「一國兩制」實踐的新示範，期望在2035年「『一國兩制』強大生命力和優越性全面彰顯」。香港第一大黨民建聯和中國學者均表示，特區和中國內地政府共管的創新概念，日後可給香港與深圳合作推動的前海和深圳河套區借鑒。

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只有115.3平方公里的澳門，早已獲撥毗鄰的珠海市橫琴島兩幅土地建設澳門大學新校區和橫琴口岸澳門口岸區，區內以澳門法律管治，實行「一島兩制」，及至前(5日)晚，中國發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，幾乎把現時的橫琴新區劃為合作區，區內由澳門管理的兩處地方劃為一線區，而區內餘下、原由珠海市政府管理的106平方公里則劃為二線的海關監管區域；日後會開放貨物及人員進出，簡化貨物報關和人員通關手續；另外又會開放跨境融資及營商環境，探索跨境資本自由流入流出及建立高度便利的市場准入制度，設立數據跨境傳輸安全管理試點，在連接國際互聯網同時確保安全。

根據方案，合作區日後將由廣東省和澳門共同決策，屆時將設立實行「雙主任制」的管理委員會統籌重大規畫和政策，由廣東省省長和澳門行政長官共同出任主任，而常務副主任將由澳門委派，餘下的副主任則由粵澳雙方協商，成員單位包括粵澳和珠海市政府等。在管委會成員組成偏優的澳門，分管工作較為單一，就是負責管委會下設有關經濟範疇的執行委員會，包括主責國際推介、招商引資及土地開發等職能；廣東省的主管範圍較大，黨的建設、國家安全刑事司法及社會治安等社會管理均在粵方手上。

方案提出，在2024年前，投資收益會全數留給合作區管委會支配，用於區內開發建設，中央亦會給予一定補助，但數額不超過中央財政在合作區的分享稅收。到了2035年，能基本實現澳門經濟適度多元發展目標，要吸引澳門居民就業創業、加強與澳門社會民生合作、推進基礎設施互聯互通，建設便利澳門居民生活就業的新家園。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎向傳媒指出，特區和內地共同管理這概念可說創下全國先河，選擇澳門而非香港，是因為澳門政局相對比較穩定，香港的反對聲音較多。他相信，在澳門先行先試，再推廣到深圳等地方去，這是有可能的。相反，香港在前海的一些做法，橫琴日後也可借鏡，例如前海的港人港企可用香港的法律規則解決，橫琴日後的商業訴訟亦可在雙方同意下，使用澳門規則和法律。

他又說，在美國等西方國家對香港實施制裁的情況下，一向與葡語系國家有良好關係的澳門，未受制裁影響，澳門因此可能成為中國與歐洲、拉丁美洲合作的另一重要通道。

在北京的國務院港澳辦表示，橫琴方案充分表明中國進一步深化改革、擴大開放的決心，亦豐富了「一國兩制」實踐的制度和體制創新，必將為澳門經濟發展注入強勁動能，增強澳門抵禦外部風險挑戰的能力，有力推動澳門更好融入中國發展大局，促進澳門長期繁榮穩定。另外，澳門政府熱烈歡迎方案，指方案為澳門長遠發展注入新動力，政府將積極把握機遇。

橫琴島面積有106.46平方公里，但人口只有7500人，只及澳門的1.2%。該島雖早於1998年已被訂為經濟技術開發區，但一直到2009年才成立橫琴新區，開始發展，但經濟發展仍十分緩慢，有武漢肺炎疫情期間撤出新區的港商表示，該區經濟活動不多，勞動力亦不足，甚至是珠海人亦不願到區內工作。