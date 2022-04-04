法國總統大選：5位熱門候選人的競選方案對比，財政能否收支平衡？

法國/政治/總統大選

法國總統大選兩輪投票將分別與4月10號與24號舉行，本周進入白熱化的最後衝刺階段。在12位候選人中，目前在意向投票民意中佔據頭五名，處於領先地位的是埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）、馬麗娜·勒龐（Marine Le Pen）、讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）、埃里克·澤穆爾（Éric Zemmour）、瓦萊里·佩克雷斯（Valérie Pécresse），法國觀點周刊網站上刊文對他們競選大綱中的幾個法國人關心的要點進行總結對比，包括養老金， 社會福利以及退休年齡等，而他們如果當選總統，而且能夠完全完成所有競選綱領上的措施，也就是說能否做到國庫收支平衡也是值得關注的焦點所在。

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馬克龍 VS佩克雷斯, 粘貼複製？

文章認為，儘管有分歧，但現任總統埃馬紐埃爾·馬克龍和傳統右派大黨共和黨的候選人瓦萊麗·佩克雷斯的方案至少在經濟層面上看符合相同的邏輯。兩者都以歐洲框架和貿易開放為前提，並以願意減少債務為基礎，但還是有細微差別。兩人都希望通過降低生產稅來繼續提高法國公司的競爭力。

兩人也都假定法國人將不得不 "多幹活"。馬克龍也被指責為效仿佩克雷斯，他接受了將退休年齡從現在的62歲推遲到65歲的想法，每代人向後推遲四個月。而他在2017年，也就是上屆選舉中談到全民養老金計畫時曾承諾不會碰法定退休年齡。佩克雷斯同時承諾將提供相當於最低工資的最低養老金保障（2022年約為1269歐元，每年隨通貨膨脹率而增加）。馬克龍在這個問題上更加謹慎，這位總統候選人堅持每月1100歐元的最低養老金。另一方面，他提倡一個可以從一個公司轉移到另一個公司的時間儲蓄賬戶，這是一個由CFDT工會啟發的想法。

兩人都承諾與缺乏醫生的“醫療荒漠”作鬥爭，並圍繞着預防來扭轉衛生系統，但在實踐中並不容易實施......對於種種類似的綱領，共和黨內就譴責即將離任的總統馬克龍簡單純粹地掠奪了他們的候選人方案為己用。比如：要求RSA（團結互助福利收入）的受益人每周工作15至20個小時就是佩克雷斯的一個方案？

馬克龍自己在向記者介紹方案的新聞發布會上解釋說，區別還是有的，因為"我不是提議為RSA受助人提供社區服務"，就好像他們是 "囚犯"。他說希望通過 "工作、培訓、融合 "來動員那些領取每周十五到二十個小時的最低社會福利的人，以防止他們在勞動力市場之外停留過久而被拋棄。

兩位候選人都將學校和大學的全面改革作為未來五年的主要挑戰，以機構自治作為共同的指南針。對國家教育來說是一次真正的動蕩。這位即將卸任的國家元首聲稱要 "從根本上打擊不平等現象"，他為教師提出了一份新的合同：接受該合同的教師將獲得更高的報酬，以換取對學生進行個性化跟蹤的承諾，並替換缺席的同事。

然而，共和黨候選人佩克雷斯在削減其他公共開支的改革以及減稅方面走得更遠。與即將離任的總統不同，她已經表示打算減少公務員職位的數量，包括削減司法（16,000）、學校（10,000）和醫院（25,000）中的近50,000人，總數為150,000的公務員崗位。但這將需要進行複雜的改革，例如在衛生部門，要減少醫院的行政人員。

佩克雷斯還希望打破35小時工作制的束縛，允許公司和專業分支機構與員工協商恢復39小時工作制，包括對其中最小的公司進行公投。超過35小時，將不徵收任何費用或所得稅。

關於廣義上的國家改革，即將離任的總統贊成將服務從巴黎分散到各地區。他從其前任薩科齊那裡接受了地區和省共同領土顧問的想法，以減少當選代表的數量。他承諾 "大幅簡化我們的行政程序"，在 "項目徵集 "的基礎上以公共服務為主軸，但私人公司可以參與。佩克雷斯希望通過提議將職業培訓政策轉移到各地區，使權力下放得更多。就業中心也將被區域化。她還承諾，由於她的 "斧頭委員會 "負責削減標準和規則，通過簡化最複雜的法規（勞動法、商業法、城市規畫法等）來減少國家的官僚主義。

共和黨候選人聲稱，由於840億的支出削減，與420億的減稅和新支出相比，總共可以減少420億歐元的公共赤字。她無疑是承諾採取最多節約措施的人。但是，從現實到實踐的過渡可能更加複雜，就像它聲稱通過追捕稅收和社會欺詐找到150億歐元一樣。同樣，取消15萬名公務員所節省的費用也可能被高估（五年後每年超過150億）。

另一方面，她對減稅的承諾也很多。除遺產稅外，她還計畫對家庭做出姿態。第一個孩子開始發放家庭津貼將普遍化。批評者說這一政策將有利於中上層階級。馬克龍更傾向於將單親家庭的家庭支持津貼提高50%。

這位右翼候選人聲稱能夠大大加強法國的移民政策，並希望在司法國防問題上進行大規模投資，特別是通過增加16000名治安法官和書記員來改造司法系統，或增加國防預算。馬克龍也承諾在這些領域增加開支，但注重將賭注押在他第一個任期的連續性上。他的方案主要集中在 "投資支出 "上，以提高公共行動的效率，總共將花費500億歐元。所有這些都被500億的預算減少而抵消。這意味着，承諾在2027年將赤字減少到3%將取決於經濟增長...

馬麗娜·勒龐的 “重新定位”

從目前的民調結果來看，2017年的第二輪局面可能重演，即將離任的國家元首最可能的對手仍然是馬麗娜·勒龐。希望動員工人階級的國民聯盟候選人勒龐已經做了一切來抹去她2017年總統計畫中最有爭議的點。重新聚焦的象徵包括她關於公共債務的講話。最重要的是，她不再打算離開歐元區，這一點曾在五年前的第二輪辯論的表現曾讓人懷疑她的經濟能力，因為她在這個問題上的立場一直在波動。對房地產財富的徵稅將被金融財富的徵稅所取代，這將打擊非常高的財富，但對資本收入的30%的 "統一稅 "將被保留。

馬麗娜·勒龐甚至承諾降低公司的生產稅，取消其財產稅，甚至她對養老金的立場也發生了變化。她不再提議讓每個人在繳40年的退休保險金後到60歲退休，這使她的經濟方案在某些方面更接近讓-呂克·梅朗雄的方案。只有那些提前開始工作的人能夠從這種提前退休中受益。法定退休年齡將保持在62歲。她還承諾將高速公路國有化，以減少15%的收費價格。在她的方案中，收入損失或支出的情況比比皆是，比如她提議將能源產品（天然氣、電力、燃料和取暖油）的增值稅從20%降到5.5%。這是一項極其昂貴的措施，其缺點是剝奪了國家——也就是納稅人——的相應收入，卻沒有針對最需要幫助的法國人。為了在不損害公司競爭力的情況下提高購買力，國民聯盟黨候選人提議，所有僱員工資提高10%，最高值為最低工資三倍。至於30歲以下的年輕人，他們將被免除所得稅，而且薪酬沒有上限。電視執照費將被取消。但是這麼多的稅收饋贈，卻沒有任何跡象表明有儲蓄來資助它們。這被她的競選對手批評為"極端派有一個只有支出而沒有收入的計畫。"

馬麗娜·勒龐的"國家優先"

馬麗娜·勒龐方案的資金來源實際上完全基於 "國家優先"，她聲稱這將使她每年節省180億歐元。勒龐希望將家庭福利保留給父母雙方中至少有一方是法國人的家庭。RSA、活動津貼、殘疾成人津貼和住房福利將保留給全職工作至少5年的外國人。只是，憲法必須首先進行改革，這可能需要很長的時間，而且仍然非常不確定。將禁止非法外國人的合法化，並有計畫地將其驅逐出境。她說，所有沒有在法國工作一年的外國人將被送回他們的國家，每年可節省10億歐元多的費用。就像共和黨瓦萊里-佩克雷斯和同樣屬於偏激右的再征服黨（Reconquête！）候選人澤穆爾一樣，她寄希望於打擊欺詐行為來帶來收入（150億）。但是，在這個問題上，實現的可能性可能不大，因為這種“狩獵”是一項不遺餘力和冗長的工作......。

埃里克·澤穆爾的稅務禮物

再征服黨（Reconquête！）候選人澤穆爾承諾至少減稅640億。這位極右翼候選人甚至計畫對法國公司進行競爭力衝擊，保證他們減少300億歐元的生產稅。這個雄心勃勃的措施，通過取消對公司的100億歐元援助來彌補三分之一，但除了增加赤字和債務外，其資金籌措並沒有真正的保證。除此之外，他還增加了280億歐元的家庭減稅，其中包括降低從工資里扣除的各種社保基金（CSG）以利於溫和的工人和養老金領取者，抑制首次購房者的公證費和95%的法國人的遺產稅，以及視聽許可證費用。澤穆爾還聲稱要通過取消非歐洲籍外國人的非繳費福利——200億歐元，但這個數字被大大高估了——或通過節省150億歐元的國家預算來減少赤字。通過加強對地方當局的管理，將再收回150億，並通過打擊稅收和社會欺詐行為收回同樣多的資金。與瑪麗娜·勒龐相反，他還是假設讓法國人的工作時間更長，到2030年將法定退休年齡定為64歲，並在下一個任期內延長所需的繳費時間。

梅郎雄和"凱恩斯乘數 "的奇蹟

最後就是激進左派法蘭西不屈服黨讓-呂克·梅朗雄。他計畫在五年後每年增加2500億歐元的開支。而法國所有的公共開支在2020年，也就是新冠大流行發生的那一年約為14000億歐元，這意味着（如果他當選）五年後就增長了近18%！這不是麵包倍增的奇蹟，而是 "凱恩斯乘數 "的奇蹟，這意味着每增加一歐元的公共開支就會產生超過一歐元的財富。這種受 "規畫 "影響的支出狂潮，將因此為公共當局的國庫帶來2670億歐元的收入。他推出的措施包括：提高最低工資、青年就業、增加100萬公務員、國家為所有失業者提供就業保障以及 “稅收革命”，讓 "富人 "付費，單人每月4000歐元起。邊際所得稅等級將提高到90%。人們不禁要問，為什麼讓-呂克·梅朗雄把這個遊戲玩得這麼小？作者認為，也許是因為凱恩斯主義的乘數只在最初幾年發揮作用。一段時間後，需求的刺激作用就會消散，國內生產總值就會恢復到沒有這項支出時的水平......讓-呂克-梅朗雄還忘記了，法國並不是一個真正的封閉經濟，而是存在着許多逃稅的漏洞。但他利用德國等有外部盈餘的國家的計畫，可能會與歐元區的節儉國家發生衝突。

所有的這些大綱都需要自己證明可以達到收支平衡？他們如何可以做到自圓其說？

從紙面上看：

瓦萊莉·佩克雷斯

840億的節約和新收入

420億的減稅和新支出

埃馬紐埃爾·馬克龍

500億的節約和新收入

500億的減稅（150億）和新的支出（350億）

埃里克·澤穆爾

650億的節約和新收入

960億的減稅（640億）和新支出（320億）

讓-呂克·梅朗雄

2670億的新收入

2500億的減稅和新支出

馬麗娜·勒龐

收入增加680億，節省開支 ，

增加開支和減稅680億

字面上看是自洽的，但實際情況如何，還是要等五年後才能知曉。