婚姻

再有印度女子因拒求愛而遭潑油燒死的慘劇

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En Inde, les mariages entre des personnes de religions différentes sont assez rares, mais cette théorie du «Love Jihad» joue sur une peur ancienne.
En Inde, les mariages entre des personnes de religions différentes sont assez rares, mais cette théorie du «Love Jihad» joue sur une peur ancienne. © AP/Rafiq Maqbool
作者： 法廣
4 分鐘

印度警方30日成立特別調查小組，追查一名印度女子因拒絕一位跟蹤狂的追求，而被潑油燒死的案件。在屢傳女性遭暴力慘死的印度，此事引發眾怒。

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中央社轉引路透社報導，事件發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）的杜姆卡縣（Dumka）。警方表示，犯案的穆斯林男子與遇害的印度教女子居住在同個地區。強硬派印度教團體要求判處男子死刑。

警方指出，犯案男子23日趁名叫安姬塔（Ankita）的19歲被害人熟睡後，從她家窗戶朝內將煤油倒在她身上，然後對她點火。安姬塔受到嚴重燒傷，28日在醫院不治。

“今日印度報”（India Today）報導，安姬塔在死前幾小時告訴警方，嫌犯大約10天前開始打電話到她的手機，糾纏她要和她做朋友。

安姬塔說：“周一（22日）晚上8點左右，他又打給我，說如果我不和他說話，他就要殺了我。我把這件事告訴我父親，他向我保證隔天會和這名男子的家人談一談。”

“吃過飯後大家都去睡了，我睡在另個房間。23日早上，我感到背部一陣痛，並聞到燒焦味。我睜開眼睛時，發現那名男子跑開。我開始痛得尖叫，跑去我父親的房間求救。我爸媽把火撲滅，並帶我去醫院。”

加爾克漢德省警方發言人30日表示：該嫌犯與一名同夥已經遭到逮捕。

世界印度教委員會（Vishva Hindu Parishad）警告，如果當局不採取妥善行動，在印度佔大多數的印度教徒將走上街頭抗議。

印度主要在野黨國大黨（Congress Party）領袖人物拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）發文表示：“安姬塔受到一波波殘酷對待後，她的死亡令每位印度人羞愧低頭。今日，我們迫切需要在這個國家為女性打造一個安全的環境”。

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