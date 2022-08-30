再有印度女子因拒求愛而遭潑油燒死的慘劇

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印度警方30日成立特別調查小組，追查一名印度女子因拒絕一位跟蹤狂的追求，而被潑油燒死的案件。在屢傳女性遭暴力慘死的印度，此事引發眾怒。

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中央社轉引路透社報導，事件發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）的杜姆卡縣（Dumka）。警方表示，犯案的穆斯林男子與遇害的印度教女子居住在同個地區。強硬派印度教團體要求判處男子死刑。

警方指出，犯案男子23日趁名叫安姬塔（Ankita）的19歲被害人熟睡後，從她家窗戶朝內將煤油倒在她身上，然後對她點火。安姬塔受到嚴重燒傷，28日在醫院不治。

“今日印度報”（India Today）報導，安姬塔在死前幾小時告訴警方，嫌犯大約10天前開始打電話到她的手機，糾纏她要和她做朋友。

安姬塔說：“周一（22日）晚上8點左右，他又打給我，說如果我不和他說話，他就要殺了我。我把這件事告訴我父親，他向我保證隔天會和這名男子的家人談一談。”

“吃過飯後大家都去睡了，我睡在另個房間。23日早上，我感到背部一陣痛，並聞到燒焦味。我睜開眼睛時，發現那名男子跑開。我開始痛得尖叫，跑去我父親的房間求救。我爸媽把火撲滅，並帶我去醫院。”

加爾克漢德省警方發言人30日表示：該嫌犯與一名同夥已經遭到逮捕。

世界印度教委員會（Vishva Hindu Parishad）警告，如果當局不採取妥善行動，在印度佔大多數的印度教徒將走上街頭抗議。

印度主要在野黨國大黨（Congress Party）領袖人物拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）發文表示：“安姬塔受到一波波殘酷對待後，她的死亡令每位印度人羞愧低頭。今日，我們迫切需要在這個國家為女性打造一個安全的環境”。