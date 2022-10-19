巴黎賽努奇博物館舉辦陳箴個展 « 共振 »

文化

巴黎市立亞洲藝術博物館賽努奇博物館 (Musée Cernuschi) 10月18日舉辦已故著名觀念藝術家陳箴的個展， 取名« 共振 » （résonance）。

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在賽努奇博物館內的大佛像廳，陳箴的兩件裝置作品放在一座19世紀日本製造的巨大的阿彌陀佛像前。一件是由佛珠和算珠做成的蠶繭狀的籠子，題為空繭。 陳箴的兒子陳博在展覽開幕式上介紹說，算珠是資本主義的象徵，是消費社會的象徵。 佛珠是精神性的象徵，是空靈的象徵，是寂靜的象徵，冥想的象徵。

另一件作品是由兩把椅子和母牛皮做的鼓，題為對話。陳博說，紛爭、談判、交流， 都包含在這件作品裡了。

陳箴被認為是二十世紀最重要的觀念藝術家之一。他用鼓，用桌子，用蠟燭，用玻璃，用輪胎等作為材料，討論身體，討論紛爭，討論團結，討論凝聚力。出生於上海高級醫生家庭的陳箴，在上個世紀80年代移民到巴黎，在這裡他接觸新的藝術表現手段，藝術觀念，在巴黎重新發展和錘鍊他的世界觀。他將在巴黎的藝術學習和思想發展的收穫與他在中國的生活體驗和本身的中國文化底子融會貫通，形成了一套中國形式與西方形式你中有我，我中有你的藝術語言，用這套語言來表達他對世界的認識，他對世界的建議。

陳箴說過，藝術本身不是最重要的，重要的是，我們做的要能產生意義，要有思想，並且要把這層意思和生活本身聯繫上。

賽努奇博物館在館長易凱 (Eric Lefebvre)的領導和推動下， 最近一直找一些在當代極有影響力的觀念藝術家到他們布滿古美術作品的展廳里辦展覽。易凱辦的展覽，重視當代作品與古美術作品之間的內在關聯和對話，不滿足於表面的材料或機理的相似性對比。而是注重整體的布展把握，讓當代的思想理念和古美術作品的歷史性意義在同一個空間里產生某種呼應，創造聯想，給人啟發，從視覺到心理架起一座橋樑。這種策展方式沒有走表面形式，而是讓形式為內容服務，將藝術與思想緊密結合，是現階段美術館博物館業務中古今聯展的典範。