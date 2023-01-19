罷工

為抗議法國政府退休制度改革，巴黎的航空業準備再多罷工幾天。法國世界報報道，索菲安和卡麥爾今年都50歲了，他們對法國政府的退休改革計畫都特別憤怒。他們都是在巴黎戴高樂機場施工工地的吊車司機。完全不能想象把退休年齡往後推兩年。1月19日，索菲安說，你要看着我到67歲了還在戴高樂機場的工地開弔車？ 他們表示準備加入和政府打持久戰的抗議活動。索菲安說她還要多罷工幾天。對卡麥爾來說，除了退休改革以外還有很多問題，比方說購買力下降的問題。

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世界報說，另外一個巴黎機場的50歲女員工桑德林跟着法國總工會的小卡車也在抗議。她是巴黎機場從事消防工作的。她堅決反對把退休年齡從62歲推遲到64歲。桑德林說，再熬12年還可以，可是14年就不太不可以了。

夏洛特今年25歲，白天她是學習工藝美術的學生，晚上到聯邦快遞當木工。她說她參加罷工是為了表達對同事們的支持，因為這些同事上夜班上了20年、25年。她還準備參加更多的示威，罷工更多天，直到退休改革計畫破產。

法國世界報引述法國航空公司法國總工會的秘書長徳休特的話說，今天大家示威的呼聲非常高，往後的示威規模可能還要大。因為這項退休改革將波及飛行員和空乘們的特別退休制度。

法國世界報引述1月19日在巴黎共和廣場示威的法國總工會的人群說，法國人上街示威，但是政府卻去了西班牙，這是對人民群眾的失禮。