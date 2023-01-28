馬克龍在總統府慶祝農曆兔年 :  在濃郁的文化氛圍中傳遞法國的價值觀和世界觀

馬克龍

法國總統馬克龍和夫人1月27日晚間在總統府愛麗舍宮舉辦農曆兔年新年團拜晚會，邀請法國的各界亞裔人士和包括中國大使盧沙野在內的亞洲國家的外交使節等一起賀新年。在政治上，馬克龍在演講中特別提到當前的烏克蘭與俄羅斯的戰爭。他表示，自由和安寧的世界需要有國際秩序的保障。支持烏克蘭就是對國際共享的秩序的維護。

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法國總統馬克龍1月27日晚間在總統府愛麗舍宮舉辦農曆兔年新年團拜晚會，邀請法國的各界亞裔人士和包括中國大使盧沙野在內的亞洲國家的外交使節等一起賀新年。在政治上，馬克龍在演講中特別提到當前的烏克蘭與俄羅斯的戰爭。他表示，自由和穩定的世界需要有國際秩序的保障。支持烏克蘭就是對國際共享的秩序的維護。他呼籲中國公開反對發生在烏克蘭的這場“帝國主義戰爭”。他說，我們所有這些國家都要尊重主權和領土完整。他堅持繼續和俄羅斯對談。

在法國與亞洲國家的關係上，馬克龍不僅提到了上個世紀曾經來法國留學的鄧小平和周恩來，也提到了法國對於韓戰的支持，以及法國軍人在韓戰中的犧牲。 從古絲綢之路到當今的法國亞裔社團的經濟貢獻，馬克龍回顧了法國與亞洲國家源遠流長的歷史紐帶。

文化方面，馬克龍特別提到在來團拜之前他剛剛為諾貝爾文學獎得主高行健頒發了榮譽軍團司令勳章。在法國文化部長馬拉克 （Rima Abdul Malak）的陪同下，馬克龍與總統府內他邀請來的當代藝術家們熱情交談和互動。藝術家王度向馬克龍介紹了他在新冠疫情期間做的一組作品裡有一尊被 Fiac (國際當代藝術沙龍) 作為海報圖像的總統胸像彩雕， 馬克龍饒有興緻地傾聽藝術家對作品的解讀。他惦記他熟悉的藝術家嚴培明。他向已故藝術家黃永砅夫人沈遠，陳箴夫人徐敏表達問候和關心。 藝術家江大海，茹小凡也向馬克龍介紹了他們最近的工作。馬克龍還一一與藝術家楊詰蒼， 策展人楊天娜祝賀新年，表達問候。馬克龍夫人布里吉特走到藝術家馬徳升的輪椅前他打招呼， 與他和藝術家王克平合影。 應馬克龍邀請，蓬皮杜中心主席勒布翁 （Laurent Le Bon）與巴黎塞努奇亞洲藝術博物館館長易凱 ( Eric Lefebvre )和夫人施琦也到總統府和法國各界亞裔人士一起歡度新年。

值得注意的是，馬克龍總統還邀請了一組穿着挺拔的軍服的新加坡空軍軍官來參加兔年團拜會。他們是來法國接受戰鬥機飛行訓練的。在總統府愛麗舍宮門前一片祥和的紅燈籠的照耀下，馬克龍總統藉著慶祝農曆兔年的團拜表達出來的維護國際秩序的決心與法國為新加坡培訓的戰鬥機飛行軍官年輕英俊的微笑，在濃郁的文化氛圍里，順水推舟地，自然合理地把法國的價值觀和世界觀， 把法國對世界的貢獻透露出來。