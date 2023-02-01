英國出現10年來最大規模的罷工，要求漲薪幅度與跟上通漲水平

罷工

英國人罷工，要求增加工資，改善工作條件。 法國世界報說，這是英國10年來最大的罷工。幾個月來，英國的通貨膨脹超過了10%， 結果學校聽課，火車停運，50萬人響應號召走上街頭。

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罷工者們表示，因為通貨膨脹，幾百萬英國人的生活陷入貧困。他們要求工資也提高10%， 和通貨膨脹同步。

蘇納克政府執政100天前夕，英國的工會聯合會表示，2月1日的罷工是2011年以來最大的一次罷工。英國的社會運動已經持續了好幾個月了，這次是教師們第一次加入。另外英國的消防員也投投票通過了罷工，這是20年來的第一次。在法國境內的英國邊防人員也宣布他們將在二月大假期期間罷工。

在英國全國教育工會的號召下，幾千所學校關門。這樣一來，家長們就必須待在家裡管孩子。好幾個家長組織聯合起來發表公開信說，這次的社會運動反映了多年來學校資金不足造成的問題。他們支持老師們的罷工運動。

而英國的教育大臣基贛表示，現在的經濟狀況沒有辦法滿足增加工資的要求，她對罷工運動感到示威，也非常的焦慮。

法國世界報說，星期三清晨，倫敦的 King’s Cross 車站冷冷清清，而平時這裡要接待成千上萬的旅客。因為鐵路工人罷工，很多人沒有辦法出門工作。

英國首相蘇納克說，增加工資會導致通貨膨脹，從而造成公共財政進一步惡化。根據國際貨幣基金組織的預估，英國今年將是世界主要經濟體里唯一一個經濟衰退的國家，它的國內生產總值將衰退0,6%。