普京很可能批准提供2014年打下馬航MH17航班飛機的導彈，但證據不足

俄羅斯總統普京很可能批准提供2014年打下馬航MH17航班飛機的導彈。但是負責這個案子的檢察官們2月8日表示，證據還不充分，沒有辦法提出新的指控。

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根據國際聯合調查組的消息， 有很重要的線索提示：俄羅斯總統普京親自決定向烏克蘭分裂主義人士提供導彈。

法國世界報報道，這項調查目前遭遇瓶頸， 所有的線索都已經調查過了，現在調查要停下來了。這是荷蘭檢察官勃茲勒爾在海牙的新聞發布會上說的。她表示， 提出其他指控的證據不充分。

國際聯合調查組包括荷蘭，澳大利亞，比利時，馬來西亞和烏克蘭的代表，這些國家是飛機墜毀事件受害最深的國家。

馬航MH17航班飛機在2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡， 途徑烏克蘭東部親俄羅斯的反叛人士控制的地區上空。 飛機爆炸造成機上298人死亡。

調查人員表示，俄羅斯領導人推遲了向烏克蘭分裂主義人士提供武器的決定，因為2014年6月普京在法國諾曼底。 而普京是唯一能夠決定提供武器的人。

調查人員說，普京作為國家領導人是沒有可能被起訴的。而且即使說有重大線索，但說普京批准2014年打下馬航MH17航班飛機的導彈的證據不充分，沒辦法達到得出結論的程度。

之前荷蘭法庭對兩名俄羅斯人和一名烏克蘭人作出缺席判決，指控他們殺害了馬航MH17航班飛機上的乘客和機組人員。俄羅斯否認和這起事件有關，認為判決駭人聽聞。