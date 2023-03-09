波蘭給烏克蘭的14輛豹2A4型完成全部交付

軍火

波蘭3月9日表示，已將10輛豹2A4型（Leopard 2A4）坦克交付給烏克蘭，這樣，之前答應過14輛豹2重型坦克已經全部交付給了烏克蘭。波蘭先前承諾，將運交總數14輛德造豹2重型坦克給烏克蘭，最初4輛已經在2月底運交。

廣告 繼續瀏覽後續

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）說，「我們講的是一個營的重型坦克，波蘭的部分已運交，至於我們的盟邦，很快也將把坦克送出」。

法新社報道，波蘭率先行動，將現代化的豹2坦克交給烏克蘭。德國最初抗拒盟邦壓力，不願授權武器轉移，不過到了今年初，德國不但同意將手中豹式坦克援烏，也同意其他國家這麼做。

波蘭國防部長透露，盟邦後續供應的豹2坦克將包括加拿大8輛、挪威8輛和西班牙至少6輛。

布拉查克說：「我與西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）談過，他們也許會再提供4輛豹2。」

布拉查克表示，波蘭將為烏克蘭使用的這種主戰坦克設立修護廠，並說，已將這個構想告訴德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。

布拉查克說：這件事的難題在於這些坦克的零件，20年前就已經停止生產這些零件，但我們願意重新生產，當然要與德國合作。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭自己也增加了軍備預算，2023年的軍備預算超過了國內生產毛值的4%。