香港寵物店倉鼠染疫 當局下滅鼠令動保團體譴責

(法新社香港19日電) 香港一家寵物店日前有倉鼠采檢COVID-19呈陽性反應,港府因而決定撲殺數以百計的小動物,今天面臨動物保護團體強烈反彈。

跟中國一樣,香港在防範COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情上,維持採取嚴格的「清零」政策,透過追蹤接觸者、普篩、嚴格隔離與延長保持社交距離規定等,根絕病毒蹤跡。

然而,最新措施將矛頭指向倉鼠等小動物,包括絨鼠、兔子與天竺鼠等。有關當局昨天表示,將「採取預防措施」,撲殺這些動物。

Little Boss寵物店販售的倉鼠日前驗出對Delta變異株呈陽性反應。穿着全身個人防護裝備的官員昨晚提着印有「生物危害」警告字語的紅色塑膠袋走出寵物店。

有關當局「強烈建議」去年12月22日以後購買倉鼠的民眾,交出寵物讓當局撲殺。

香港各地動物愛好者氣得跳腳,他們在請願平台Change.org發起的連署,在一天之內取得2萬3000多份連署書;香港愛護動物協會(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)也譴責這項決定。

香港愛護動物協會今天在發給法新社的聲明中說:「愛協對漁護署有關人道處理逾2000隻小動物的措施表示震驚及遺憾。」並表示:「愛協呼籲寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物。」

香港有關當局昨天說,驗出COVID-19陽性的倉鼠據信是自荷蘭進口。

香港食物及?生局局長陳肇始在記者會上說:「國際上未有證據顯示寵物可把新冠病毒傳染人類,但為審慎起見,當局對任何有可能的傳播途徑採取防範措施。」

有關當局說,在Little Boss寵物店售出的約1000隻動物,以及在全港數十家寵物店售出的另1000隻動物,全都將遭到撲殺。香港也禁止進口小型哺乳動物。

