香港寵物店倉鼠染疫 當局下滅鼠令動保團體譴責

（法新社香港19日電） 香港一家寵物店日前有倉鼠采檢COVID-19呈陽性反應，港府因而決定撲殺數以百計的小動物，今天面臨動物保護團體強烈反彈。

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跟中國一樣，香港在防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上，維持採取嚴格的「清零」政策，透過追蹤接觸者、普篩、嚴格隔離與延長保持社交距離規定等，根絕病毒蹤跡。

然而，最新措施將矛頭指向倉鼠等小動物，包括絨鼠、兔子與天竺鼠等。有關當局昨天表示，將「採取預防措施」，撲殺這些動物。

Little Boss寵物店販售的倉鼠日前驗出對Delta變異株呈陽性反應。穿着全身個人防護裝備的官員昨晚提着印有「生物危害」警告字語的紅色塑膠袋走出寵物店。

有關當局「強烈建議」去年12月22日以後購買倉鼠的民眾，交出寵物讓當局撲殺。

香港各地動物愛好者氣得跳腳，他們在請願平台Change.org發起的連署，在一天之內取得2萬3000多份連署書；香港愛護動物協會（Society for the Prevention of Cruelty to Animals）也譴責這項決定。

香港愛護動物協會今天在發給法新社的聲明中說：「愛協對漁護署有關人道處理逾2000隻小動物的措施表示震驚及遺憾。」並表示：「愛協呼籲寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物。」

香港有關當局昨天說，驗出COVID-19陽性的倉鼠據信是自荷蘭進口。

香港食物及?生局局長陳肇始在記者會上說：「國際上未有證據顯示寵物可把新冠病毒傳染人類，但為審慎起見，當局對任何有可能的傳播途徑採取防範措施。」

有關當局說，在Little Boss寵物店售出的約1000隻動物，以及在全港數十家寵物店售出的另1000隻動物，全都將遭到撲殺。香港也禁止進口小型哺乳動物。

© 2022 AFP