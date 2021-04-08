香港民主運動人士羅冠聰 獲英國政治庇護

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（法新社倫敦7日電） 香港民主運動人士羅冠聰今天說，他已獲得英國政治庇護。中國政府去年在香港推動實施「香港特別行政區維護國家安全法」後，27歲的羅冠聰即離開香港。

羅冠聰曾投身學生運動，後來成為香港立法會議員。去年6月底，香港通過實施港區國安法，羅冠聰於7月逃往英國。

他在推特上發文表示，在4個月期間接受數次面談後，他已獲英國政治庇護。

他說：「我被依據國安法通緝，這顯示我有可能遭受嚴重政治迫害，不太可能安然返回香港。」

他強調了其他在英國申請庇護的香港人困境，那些人舉證的份量可能不夠充分，「我希望我的案例能幫助（英國）內政部更理解香港的複雜狀況」。他還說：「為了從北京專制壓迫中救出更多抗議人士，內政部可考量更廣泛的證據。」

羅冠聰的遭遇，以及其他數百萬香港人的可能境遇，已成英中外交上的激烈爭論。

英國今年一月底實施英國海外國民（BNO）護照新制，符合資格的香港人可申請簽證赴英居住和工作長達5年，之後還可申請定居並成為公民。

中國今年稍早表示，不會承認香港人的BNO護照。

另外，中國近期制裁聲援新疆維吾爾族的4個英國實體及包括國會議員在內的9名英國人，因此近幾周來，兩國齟齬再添一筆。

© 2021 AFP