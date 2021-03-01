香港泛民47人出庭 反送中名人王婆婆現身

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（法新社香港1日電） 香港婦人王鳳瑤（Alexandra Wong）因為參加香港的民主集會，消失在中國大陸不透明的司法體系中一年多。但這無法嚇阻她出席今天在西九龍裁判法院外的抗議。

香港47名泛民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，經通宵扣查後，今天上午在西九龍裁判法院首次提堂（出庭）。

64歲的王鳳瑤告訴法新社：「今天不只是在聲援被捕的47人。我們必須再度走出來，告訴全世界我們會繼續爭取自由、民主和正義。」

過去這一年來，香港幾乎禁止所有抗議活動。香港當局運用對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的禁令和北京施加的「港區國安法」，成功撲滅2019年連月撼動香港、時不時出現暴力場景的大型民主集會。

今天的抗議集會是個罕見例外。數百名群眾排隊參與等候旁聽，他們高喊口號，並比出熱門抗議手勢。香港已有好幾個月看不到這幅一度常見的景象。

許多民眾都想跟王鳳瑤握手和拍照，因為她已然成為地方名人。被稱為「王婆婆」的她，是2019年香港民主抗爭初期最常出現的面孔之一。

當時王鳳瑤幾乎每一場集會都到場，且經常揮舞英國國旗。但她在2019年8月前往中國大陸深圳市時消失無蹤。

14個月後，王鳳瑤才再度在香港現身。她說自己被以「尋釁滋事」罪名拘捕，這項罪名經常被政府拿來鎖定異議人士。

王鳳瑤依然堅定支持民主，今天的活動讓她有機會表態繼續對抗。她一邊排隊等候入場，一邊展開一面大型英國國旗，同時高舉寫着爭自由、挺香港的橫布條。

王鳳瑤說：「我是愛好自由的人，但我更清楚知道我該做些什麼來保障我們的自由，所以我必須站出來。」

「就算我死了或遭終身監禁，我希望人們不會放棄。」

© 2021 AFP