香港當局撲殺倉鼠 警告動保人士別擋路

（法新社香港21日電） 香港一家寵物店日前有倉鼠采檢COVID-19呈陽性反應，港府因而決定撲殺數以千計小動物，面臨動物保護團體強烈反彈。港府今天警告動保人士，不要阻擋政府行事。

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跟中國一樣，香港在防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上，維持採取嚴格的「清零」政策，透過追蹤接觸者、普篩、嚴格隔離與延長保持社交距離規定等，試圖根絕病毒。

Little Boss寵物店販售的倉鼠日前驗出Delta變異株呈陽性反應。有關當局表示，將「採取預防性措施」，撲殺這些小動物。矛頭指向倉鼠等約2000隻小動物，包括絨鼠、兔子與天竺鼠等，並呼籲飼主把去年12月22日之後購買的寵物，交出讓當局人道處理。

這項政策引發抨擊，動物保護團體駐守在政府接收倉鼠的動物管理中心前，說服飼主不要放棄他們的寵物。這個舉動今天遭到漁農自然護理署譴責。

漁農自然護理署發表聲明說，「漁護署要求有關人士立即停止這類行為，並交回已取走的倉鼠」，並表示已經將事件通知警方。

漁護署表示，截至20日深夜已經收到68隻倉鼠。

本地新聞台報導畫面顯示，一台警車今天停在動物管理中心外面。

飼主若不交回去年12月22日以後購買的倉鼠，目前不會受到處罰。但衛生當局表示，香港有法律機制可以強制飼主交回。

港府也警告表示，在當地其他寵物店發現了更多呈陽性反應案例，病毒從動物傳人的可能性增加。

港府顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，大規模撲殺是為了避免災難發生。

他於19日發布的文章中寫道，「我們有理由懷疑有1000多隻倉鼠密集在一起的倉庫是病毒源，病毒可以通過交叉感染擴大，並傳播到寵物店和其他許多零售場所，在各處進一步擴大，並且傳染到人類身上。」

他並指出，寵物店發現的病毒，經過基因測序發現與非本土的歐洲Delta變異株基因序列最接近，目前在香港很罕見。

儘管如此，與COVID相關的撲殺動物行為依舊罕見。

丹麥去年發現部分水貂身上帶有變異病毒株，決定把1500萬隻養殖水貂全部撲殺，遭到猛烈抨擊。

世界衛生組織（WHO）官員本周稍早表示，動物傳人的風險「依舊極低」，但未完全排除可能性。

© 2022 AFP