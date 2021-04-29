香港移民新法阻民眾離港 美國表達嚴正關切

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（法新社香港29日電） 香港立法會昨天通過的移民法案因含有阻止民眾離港的權力，引發外界憂心當地會實施中國式的出境禁令，美國今天對這項新法表達「嚴正關切」。

香港立法會昨天三讀通過「2020年入境修訂條例草案」，內容包括授權政府要求航空公司在航班抵港前向入境事務處通報乘客資料，以及授權入境處可要求航空公司禁止載運個別乘客。新法令將於8月1日實施。

美國國務院發言人今天透過聲明表示：「我們知道有這項立法，也與香港一樣深切關切法案的內容、潛在用途，以及缺乏監督或問責性。」

「我們長久以來一直很關切中方未經正當法律程序即任意實施出境禁令，包括用來對付美國公民。如今我們深刻關切港府採用類似措施。」

港府表示，新移民法案不適用於離港人士，而是旨在阻止非法移民進入香港這個商業樞紐。

不過這項法案的用字，並未將這項權力局限於入境班機或移民；法律專家指出，這項條例也有可能套用在所有離港人士身上。

港府可能意識到外界的這些疑慮，昨天晚間表示將草擬附屬法例，明確說明該法僅適用於入境班機。

美方聲明敦促港府信守「公眾承諾」，不要利用這項法律作為「不讓出境旅客登機的藉口」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP