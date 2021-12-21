香港立法會選舉親中派候選人全勝 G7憂民主受侵蝕

（法新社香港21日電） 香港立法會選舉投票率創新低，親政府候選人全部勝出，G7今天譴責選前嚴格把關的政治審查，稱北京實施的選舉規範減少直選席位，嚴重限縮選票上的選擇性，侵蝕香港民主體制。

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香港19日舉行立法會換屆選舉，投票率僅30.2%，為歷屆最低。在泛民主派杯葛參選下，親政府建制派候選人全部勝出，立法會步入「愛國者治港」時代。選舉結束後，民主富裕國家組成的七大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明，對香港選舉制度中的「民主要素受侵蝕表達嚴重關切」。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國外交部長呼籲中國「恢復對香港政治機構的信心，結束對那些促進民主價值和捍衛權利和自由者的無端壓迫」。

G7聲明還說，香港選舉制度的改變，破壞香港1997年回歸時，中國承諾在「一國兩制」原則下享有的高度自治。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在聲明中說，這場選舉標誌北京朝「廢除『一國兩制』原則方面進了一步」，呼籲中共當局允許香港「高度自治，並尊重香港人權、基本自由、民主原則和法治」。

英國、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭稍早在聲明中以更強烈字眼譴責香港新選舉規範，稱「這些改變消除了任何有意義的政治反對派」。

五眼聯盟（Five Eyes）外長也對港區國安法產生的廣泛寒蟬效應，以及民間社會感受到言論自由與集會自由日益限縮表達嚴重擔憂。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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