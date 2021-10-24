香港馬拉松比賽強迫選手換衣、貼膠帶 遮蓋政治口號

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部分參賽者告訴當地媒體，他們遭命令換掉或遮住印有「香港」及「加油」口號的衣服。

在2019年震撼整座城市並激怒中國的大規模民主抗議活動中，許多示威民眾都曾使用這句口號。

在比賽之前，主辦單位就警告，不會容忍政治口號出現。24日約有1萬5000名參賽者到達現場，有些人被告知，如果他們身上出現政治口號，就無法參賽。

一名女性告訴「眾新聞」，在安檢時，她被警察帶往一個帳篷，警員說她穿着「政治服裝」，因為她的短褲上寫着「香港加油」。

一名男子告訴另間媒體「香港01」，在警察介入後，馬拉松比賽的工作人員要求他脫掉印有同句標語的上衣，改穿上外套跑步。

還有另名男子腿上有「香港」的刺青，因而拿到一卷膠帶，並被要求把刺青的字樣遮蓋住。

主辦單位在賽後記者會上表示：「這是一項體育賽事，我們不希望看到任何政治因素涉入。」

面對法新社的相關詢問，香港警方並未正面回應，僅稱：「如果活動主辦方遭遇破壞社會和平且違反法律的狀況，他們可以向警方尋求協助。」

北京先前採取一系列行動，鎮壓香港的民主抗議活動，並於2020年實施香港國安法。根據該法，被視為顛覆性的政治口號可能受到嚴厲懲罰，其中包括監禁。

© 2021 AFP