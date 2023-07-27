在港日資擔心《國安法》比率回升至45.2% 最憂人才流失丶資訊受限

香港/政治

一項針對在港日資的調查結果顯示，《港區國安法》實施三年後，對該法感到擔憂的日企比例不跌反升，達到 45.2%；有近七成表示，憂慮該法例導致人員流失，其次是擔心資訊自由受限。調查同時發現，有三分之一受訪日資承認面對人員流失問題，近半不能補充。

廣告 繼續瀏覽後續

根據日本駐香港總領事館丶日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所，以及香港日本人商工會議所的連續性民意調查顯示，在香港的日資企業近半年對《港區國安法》的憂慮由谷底回升。在港日資在《國安法》剛推出後的2020年7月，感到擔憂的比例最高，達81.4%；其後大幅下降至五成半左右，最低是在本年1月時公布的40.7%；而在這個半年一次的最新民調結果顯示，日資的擔憂比例已調頭回升至45.2%。

調查報告未有解釋為何對《國安法》感到憂慮的日資比例有所增加，而翻查公開資料，香港警方剛巧在調查開始時公布，通緝八名身處海外的香港民主派人士，指他們涉嫌違反《國安法》，並每人懸紅100萬港元通緝，其後更把被通緝人士的在港家人帶返警署協助調查，備受歐美國家批評。

調查結果又顯示，日資對《國安法》感到擔憂，主要原因是「人力資源流失，存在難以確保優秀人才的風險」(69.7%)；其次是「存在信息被限制的風險」(64.2%)，而且相關比例半年間上升了接近六個百分點，若與最初相比，更是上升了13.7個百分點；接着是「擔心中國政府的干預將會增加，香港的自治權將被削弱」和「香港的『法治』和『司法獨立』可能會喪失」，兩者均超過五成。

另外，調查又發現，指《國安法》有影響的受方日資比例與半年前相若，逾六成認為沒有影響，超過一成半認為有負面影響。調查機構又就該法例實施帶來的負面影響訪問了34家日企，主要的負面影響是員工流失，其次是客戶流失或縮小丶香港聲譽下降等；相反，只有0.8%的企業認為《國安法》有好的影響，原因是治安和營商環境穩定下來。

調查又發現，53%企業認為香港人流不能回復疫情之前，對香港經濟前景並不樂觀。不過，逾六成日資企業表示會維持在港規模，有10.8%企業考慮將香港辦公室的規模縮小或撤離香港，原因之一是把基地遷至中國或東盟。

一如其他商會進行的會員調查顯示，在港日資亦面對人手不足的問題。調查發現，33.6%受訪日資反映人才流失，當中有44.8%企業未能填補流失的人才空缺，其中又以銷售丶技術人員及工程師的人才流失最嚴重。

香港因為2019年反修例運動受打壓和《國安法》的落實而出現移民潮，不同行業均出現人手不足，警員丶醫護人員丶建築及不同專業均缺人，港府為此四齣「搶人才」，又制訂高端人才通行證等計畫吸引人才來港。

是次調查在7月初進行，在發出的657份問卷中，收到 241份回覆。