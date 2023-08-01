香港GDP按季收縮 次季僅增1.5% 遠遜預期 分析下調全年預測至1%- 4.2%不等

香港/經濟

受到消費增長放緩丶政府開支下降和外貿持續疲弱影響，香港經濟增長大幅放緩，按預估數字，第二季本地生產總值(GDP)按年增長1.5%，較首季增幅回落1.4個百分點，遠遜於市場預期的3.5%；經季節性調整後，更是按季倒退1.3%。經濟學者李兆波以「震驚」形容放緩幅度，他和部分銀行下調全年經濟增長預測至介乎1%至4.2%之間不等，與港府年初公布的全年GDP預測在「3.5%至5.5%」的上限有距離。

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香港政府統計處昨(7月31日)午公布最新本地生產總值預先估計數字，指第二季經濟持續擴張，主因是私人消費和服務貿易均維持「穩健增長」。但佔香港GDP逾六成的私人消費開支，第二季仍有年升8.5%的增幅，但已比首季的13%升幅有所放緩 。不少經濟分析師均指出，香港股市和樓市轉弱以致未能達致財富效應，以及港人改為北上消費，而訪港旅客未有進一步增加和中國客消費額減少，均令消費對香港經濟刺激作用減弱。

佔香港GDP約一成五的固定投資和政府開支，第二季的按年增速亦由正數轉為負數。投資按年減少1%，與首季的7.9%增幅大相徑庭；政府開支亦由首季的升1.3%逆轉為按年跌9.6%。

外需則繼續轉差，貨物出口第二季按年跌15.3%，較首季收窄3.6個百分點，而貨物進口跌幅則擴大1.5個百分點至16.1%。

港府發言人預料，訪港旅客人數應該會進一步增加，而經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。而環球經濟增長放緩會繼續影響外部需求，令出口持續承受巨大壓力。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在電台節目表示，GDP在去年同季六千七百多億港元的較低基數下，加上港府聲稱復蘇勢頭良好，但結果只取得1.5%的升幅，令他感到震驚。他相信，這主要與貨物出入口受累於中國內地經濟面對挑戰有關，這陰霾將持續。

他原本預期香港全年GDP可以有3%增長，但現在變得悲觀，如果中國經濟沒有大幅改善，估計香港今年只有1%至2%的增長。他解釋，這是因為他看不到香港的進出口會有改善，而消費增長亦會因本地經濟情況而持續放緩。

由於經濟增長不及預期，部分銀行隨即下調香港的全年GDP預測，但幅度仍窗李兆波高。當中，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷直言，難以達到港府預期的 5.5%上限，並把全年GDP預測由早前的 4.6%下調至4.2%。另外，大新銀行綜合考慮後，下調香港今年GDP增長預測至3.7%。

不過，亦有銀行維持對香港的GDP預測。當中，恆生銀行維持GDP增長4%的預測；屬於新加坡資本的星展銀行亦表示，由於該行早前已將全年GDP預測由6.5%下調至4.8%，故暫時維持不變。