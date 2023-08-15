改組大學增控制變內鬥鬧劇 反貪機構公平性先被犧牲

香港/教育

在2019年反修例運動中被稱為「暴大」的香港中文大學，近日因方便加強控制的校董會改組草案而鬧出不少風波，日前更出現負責反貪的廉政公署反常地在調查階段公布受查機構，暗漏調查涉及中大校長段崇智妻子主理的醫學中心。廉署前總調查主任查錫我批評，廉署做法不理想及不公平；另有三名評論員指中大改組是摧毀院校自治，而廉署行動則令人質疑該署開始政治化，公信力備受破壞，甚至已失去獨立性，憂慮它會變成公權力的「東廠」。

中大校董會改組是話事權之爭, 風波中, 梁振英工小圖右)曾要求段崇智辭職(小圖左) ，2023年8月15日。

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明年慶祝成立五十周年的廉政公署，按法例獨立運作，只向香港特首負責，為保障調查工作不受外力影響和受查人的利益，調查期間，不會披露受查人或機構的資料，故廉署相關新聞公布涉及的人物或機構，都是已被起訴者，但該署上周五(11日)的新聞公布卻打破了這慣例。

根據廉署這份只有約150字的簡短公布，指該署當日到中大轄下一所「2018年成立的醫學中心」進行調查及搜證，懷疑有人在處理該中心的撥款及運作過程中涉嫌貪污丶公職人員行為失當及挪用公款，「暫時未有人士被拘捕」。其後不少傳媒引述消息稱，涉案的是中大心血管基因組醫學中心，主理人是中大校長段崇智妻子羅聞亞。

曾任廉署總調查主任的現職大律師查錫我昨(14日)早在電台節目中表示，廉署調查案件時不會泄露受查人身分，是基於普通法原則中，所有人在未被定罪前都假設是清白的，而廉署今次雖沒有泄露受查人身分，但披露了調查中是什麽機構，這做法並不理想。他解釋，段崇智近日身處「熱廚房」，而受查的機構由其太太羅聞亞主理，這難免惹人聯想受查的是羅聞亞，但實際上受查的，可能是她的下屬，甚至是指控最終不成立，故這對她是「相當不公平」。

評論：土共內鬥

時事評論員劉銳紹亦認為，廉署的「異常」做法在社會造成政治張力，令人聯想到該署開始政治化，這些猜想已足以破壞廉署過去半個世紀建立的公信力。他不願把事件與港事「文革化發展」相提並論，只是質疑相關做法可能是有些建制派人士以為可藉此得到中央政府關注。但他認為，中大事件已影響到中大高層丶校董離職，這種「不和諧」未必是北京所樂見。

另一評論員黃世澤今日亦在網上頻道指出，利用廉署打擊中大校長段崇智，不是什麽人都可以做到，但這已反映，廉署並非像其名字所標榜般獨立，而是具強硬後台者的「東廠」。他形容事件是「土共內鬥」，預示日後有權者看某人不順眼便以權力機構對付。

根據維基百科，東廠是明朝的情治機構，由宦官執掌，負責監察和偵查異見人士 ，以鎮壓反對力量，是明朝「特務治國」的象徵。

廉署昨日回覆傳媒查詢時稱，案件仍在調查中，署方不會進一步評論；重申署方會依法按既定程序處理每一宗貪污案件。

中大校友登廣告反對議員草案 © 法廣 /麥燕庭

中大風波持續擴大

與事件相關的，是醞釀多年的中文大學校董會改組。改組經歷2009年和2016年兩次討論而沒有下聞，但2019年的抗爭運動一役，大學被指是運動主力，北京銳意收復校園，而被指在運動期間對學生不夠強硬的校方和校長段崇智，雖已致力打壓學生會等組織，但未能滿足政權要加強控制的目標，而身兼該校校董的立法會議員張宇人亦在2月時透露，會以私人草案改組中大校董會。至於為何不是由當局以政府草案提出，張其後承認，與特首李家超商討後獲悉，李任內不會優先處理中大條例，而私人草案是較快的方法。

到了6月下旬，張宇人向立法會提交大削校董會成員人數，但同時大幅增加校外成員比例的私人草案。他期望最快在 10月完成審議條例草案，並在 11月完成三讀。

不過，草案的方案被指未經中大校董會同意，有違程序公義。有校友於7月下旬發起聯署，獲1300名校友支持。聯署聲明對議員把私人條例草案刑登憲報前未經校董會審視及通過，深表遺憾，促請立法會以校董會認為仍然合適的2016年重組校董會方案為基礎作修訂，當中包括把議員在校董會的席位由目前三席減至二席，但遭到議員反對。

風波中，由特首以校監身分委任的校董會主席查逸超表示，支持議員方案，亦毋須就提交立法會方案作出表決，強調沒有偏幫，只是以結果為目標。隨後，部分聯署者退出聯署，當中包括嶺南大學校長鄭國漢和個別法定組織負責人丶中大副校長吳樹培被暫停校董會秘書工作丶已擔任中大校董25年的最資深校董陸觀豪公布請辭。

吳志森：改組是摧毀院校自治

本身是中大校友的時事評論員吳志森在網上節目中，指查逸超之言證實中大改組的「結果」就是要摧毀院校自主和自治，批評這昳把大學受外界干預視為理所當然。但他同時批評聯署是一場「極大的鬧劇」，因為發動聯署者只是要保護上層利益集團，而非學術自由，不值得支持，並質問他們在保護學生一事上做了什麽。

事件中，曾因特首身分而出任校監的現任中國政協副主席梁振英不時在社交平台發文批評段崇智，例如在他稱病缺席立法會委員會會議後，直指他「太低能丶太惡劣」。梁早前已不時呼籲段辭職，但中大於今年4月提早與段崇智續約，令他的校長職務由今年底完結延至2026年底終止。