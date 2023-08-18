歐盟批香港自由持續倒退

歐盟/香港

歐盟委員會在一份年度報告中批評，儘管中國有義務保護香港的民主原則、自由和自治，但2022年香港的民主原則、自由和自治繼續受到侵蝕。自1997年香港回歸以來，歐盟委員會作為歐盟的執行機構，每年都會發布有關香港局勢的報告

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歐盟表示，儘管做出了承諾，香港的自由在 2022 年繼續受到侵蝕。

香港於 1997 年從英國統治下回歸中國，並保證其自由將在“一國兩種制度”下受到至少 50 年的保護。批評人士表示，這些自由迅速被削弱，特別是在 2020 年國家安全法出台之後。

歐盟委員會表示：“2022 年，香港的高度自治以及本應至少在 2047 年之前受到保護的權利和自由繼續受到侵蝕。”報告稱：“這些事態發展使人們進一步懷疑中國對‘一國、兩制’原則的承諾。”報告稱：“這一年也是國家安全法廣泛實施的一年。對民主活動人士和政界人士的審判繼續加劇。”

香港許多人正在等待審判，包括47名參加初選的民主活動人士、現已解散的香港愛國民主運動聯盟成員、媒體大亨黎智英等人。

歐盟委員會表示：“他們中的許多人自 2021 年 1 月以來一直被拘留，在某些情況下被單獨監禁。”

路透社說，中國和香港政府多次為國安法辯護，稱其成功恢復了法律和秩序。