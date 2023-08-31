倫敦經貿辦遭噴漆 港府譴責 「8.31」悼念活動續舉行 反成國安維護不放鬆理由

香港，8.31事件

「8.31」太子站事件四周年前夕，香港駐倫敦經濟貿易辦事處（倫敦經貿辦）大門及牆壁遭人噴漆，區徽亦被塗污，港府發言人對此予以強烈譴責，又指事件「印證海外亂港勢力仍然死心不息。」而中國政協屠海鳴亦藉海外有人悼念「8.31死人事件」提出警告，指香港絕不能放鬆維護國安。

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位於西倫敦貝德福德廣場（Bedford Square）18號的倫敦經貿辦被塗污事件，於當地時間周二（29日）凌晨發生，英國警方當天早上接到報案，指貝德福德廣場一幢物業遭刑事毀壞，有人在深宵時分在物業前門噴漆，暫未有人被捕。

而貼出圖片的兩個社交平台的帖文均表明，「臨近831，在英手足為香港駐倫敦經貿辦及中國駐英國大使館免費裝修」。

公開資料顯示，「裝修」一詞在2019年反修例運動中幾乎是「破壞」的代名詞，可能因為物品或建築物被破壞後需要修補或重新裝修。至於「831」，即是「8.31」事件，指2019年8月31日晚在香港鐵路太子站發生的警方執法演變成警員被指無差別襲擊乘客的事件，但警方否認，強調只是使用「適當武力」制服示威者。不過，由於警方進場後便把記者及其他人趕到站外，沒有獨立目擊者，傷者亦由地鐵運到其他地方，以致外界不斷質疑當日的死傷情況。而根據醫院管理局數字，在 8月31日公眾集會事件中，送院傷者有46人，19人需要留院，當中，5人情況嚴重丶14人情況穩定。

港府昨(30日)晚發表聲明，就經貿辦事件發出強烈譴責，形容這是意圖威嚇他人的行為，認為這是公然挑戰港府，印證海外亂港勢力死心不息。港府聲言，必向涉案人士追究法律責任，促請英國警方重視及關注這罪行，並確保經貿辦的日常運作不受阻礙或滋擾。另外，港府的商務及經濟發展局局長丘應樺亦已向英國駐港總領事反映對事件的極度關注，對方亦承諾向英國外交及聯邦事務部和倫敦警方反映事件，並採取相應跟進行動。

香港警方在2019年8月31日晚在太子地鐵站車廂內無差別毆打民眾，即使有人舉手求饒，警方也置之不理。 © 美聯社資料圖片

英國今有六城悼「8.31」 前有活動因恐懼而人數減少

而在「8.31」事件四周年前夕，英美澳加等國均有人舉辨悼念活動，例如英國的碧仙桃(Bristol) 便提早在剛過去的周六舉行集會，但人數較過往少。有與會者向本台表示，原因可能與害怕被中港建制人士甚至是「便衣」人員「點相」(樣子被認住)有關。

而在今(31日)晚，英國至少有六個城市會舉行悼念集會，分別是倫敦的毋忘831太子站警暴集會及烈士悼念會丶曼城丶列斯丶伯明翰及僑福，而蘇格蘭的愛丁堡的集會則在中午舉行。

屠海鳴：海外悼念「8.31」警示不可放鬆國安

未能忘記「8.31」事件的，還有中國全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴，他今天在《香港經濟日報》以《炒作「8•31死人事件」的警示》為題撰文，指「8.31死人事件」純屬虛構，但時隔 4年，「竄逃海外的 『港獨』分子」依然用此事抹黑港府和攻擊警方，煽動仇恨，企圖與「美西方反華勢力」再次炒作「8.31」事件，這警示眾人，維護國家安全一刻也不能松和「不許松」！

文章藉悼念活動反駁早前香港有人提出「國安泛化」的概念，屠海鳴指出，聲稱國安法被太廣泛利用，又指香港局勢已經穩定，「『維護國安不必大聲說』，以免搞得人人自危丶嚇走了投資者」，但悼念事件無異給持上述觀點的人一聲棒喝，因為海外「港獨」勢力和美西方反華勢力不會放鬆，反而會變本加厲。

他認為，發展經濟丶改善民生與維護國安並不矛盾，而港府亦在經濟民生上持續發力丶連出大招，「何曾因國家安全而耽誤經濟民生呢？」

不過，文章並沒有引述數據證明經濟民生如何不受影響。而公開資料則顯示，香港政府本月中剛調低今年的本地生產總值增長(GDP)預測至介乎4%至5%；股市復蘇較其他金融中心慢，有分析師甚至憂慮港股市場今年可能要與印度爭奪全球金融中心十大之位，港府須成立小組研究激活股市；移民潮不止以致消費力難以在疫後提升，甚至構思搞夜市經濟亦被飲食業人士憂心分薄客源。