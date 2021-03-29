馬來西亞前健美冠軍老當益壯 靠健身不染疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬來西亞安順29日電） 阿羅基薩米1981年代表馬來西亞角逐東南亞運動會健美項目摘冠，現年雖已高齡72歲但日常照樣舉重健身，仍是肌肉精壯的猛男，並深信天天鍛煉體魄就是最佳的防疫之道。

因家境清寒而11歲輟學就得出賣勞力以養家活口，阿羅基薩米（A. Arokiasamy）的年少歲月可說是歷盡艱辛，接觸健身之前他曾嘗試打曲棍球、羽球及足球等多項體育競技，卻沒有球隊網羅他。

不過他藉着砍劈木柴而練就孔武有力，萌生練健美的念頭，「我找上住家附近的健身房，並開始鍛煉我的肌肉」。

1968年阿羅基薩米初試啼聲就贏得佳績，當時他參加老家霹靂州（Perak）舉辦的健美比賽奪冠摘金，之後多年征戰全國多項賽事，並代表馬來西亞參加好幾屆的環球健美先生（Mr Universe）選拔。

1981年他出國比賽，在菲律賓主辦的東南亞運動會（Southeast Asian Games）捧回健美項目冠軍杯。

雖然阿羅基薩米幼年失學之後闖蕩體壇而小有名氣，不過始終與偶像阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）緣慳一面，5度參加環球健美先生卻總是無法晉級決賽即鎩羽，回首往昔難免浮現遺憾。

俗話說人生70才開始，如今年逾七旬的阿羅基薩米奉行簡單度日享平安的生活哲學，致力均衡飲食自己種菜，忌口甜食不碰垃圾食物，絕對不服成藥與類固醇，並且維持規律運動養生。

這位7個孩子的爸又是5個兒孫的阿公，目前在安順（Teluk Intan）開健身館，每天僅酌收費用相當於1美元，並指導有心闖出名號的健美後進練舉重。

他說：「舉重與健身可延緩老化並維持身體健康，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可致人於死－－我們可藉着舉重練就身強體壯來抗疫。」

醫學研究也支持他的養生之道，美國賓州州立大學醫學院（Penn State College of Medicine）2016年的研究發現，65歲以上的長者一周進行至少兩次的肌力訓練，有助於延年益壽。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP