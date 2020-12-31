馬來西亞棕櫚油巨擘涉虐待員工 美禁止產品進口

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社吉隆坡31日電） 基於馬來西亞棕櫚油巨擘森那美種植園員工遭連串虐待疑慮，美國禁止這家公司的產品進口，許多家庭用品都含有該公司的產品。

美國針對世界最大棕櫚油生產商之一的森那美種植園（Sime Darby Plantation Berhad）採取行動，也是美國近幾個月來第二次阻止這個東南亞國家的棕櫚油公司出貨。

棕櫚油是從加工食品到化妝品的各種產品中常見成分，馬來西亞和鄰國印尼生產全球供應量的85%。

但維權人士長期以來表示，種植園中的低薪工人面臨虐待，他們還指責這個行業助長破壞雨林，為闢建種植園鋪路。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）30日晚間宣布禁令時表示，有證據顯示，森那美種植園工人面臨性暴力和人身暴力、扣留工資和行動受限等虐待行為。

美國海關與邊境保護局代理局長摩根（Mark A. Morgan）表示，這項禁令「表明對美國人來說，探究他們購買日常用品的來源是何等重要。」

美國於10月禁止從另一家馬來西亞棕櫚油生產商「聯邦土地發展局控股公司」（FGV Holdings Berhad，簡稱FGV控股）進口棕櫚油。美國在先前一項漫長調查發現，有跡象顯示FGV控股員工受到虐待。

森那美種植園並未回應媒體置評請求，但森那美在公司網站表示，認同「我們有責任尊重、支持和維護基本人權」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP