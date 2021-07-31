馬來西亞民眾抗爭 要首相下台

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（法新社吉隆坡31日電） 數百名身穿黑色罩袍的馬來西亞民眾，今天無視不得群聚的防疫禁令，發動反政府抗議，對處境岌岌可危的首相慕尤丁加大施壓，以迫使他下台。

法新社報導，戴着口罩並彼此保持社交距離的抗議民眾，揮舞着「無能政府」的標語及黑色的旗幟。

這是馬來西亞近來首次出現有一定規模的示威抗議，受限於防疫禁令加上擔心染病，許多民眾此時不願走上街頭。

儘管當局下令封城，疫情並未趨緩，民眾對政府防疫的績效以及首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在陷入危機仍力圖保住政權，日益憤怒。

警方大陣仗部署，並阻止抗議民眾進入中央廣場，隨後集會和平解散。

慕尤丁帶領的聯合政府去年未經選舉上台，其後醜聞頻傳，導致失去盟友支持而瀕臨垮台。

甚至地位崇高的馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）罕見公然譴責飽受危機打擊的慕尤丁政府誤導國會，引發朝野人士嘩然，紛紛指控四面楚歌的慕尤丁叛國並要求他下台。

雖然長達6個月的緊急狀態明天到期，不過屆時仍不會解除全國封城。馬來西亞已通報，COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）累計確診病例將近110萬起，8800人以上染疫死亡。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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