馬來西亞洪災增至27死

（法新社吉隆坡22日電） 馬來西亞近年來最嚴重的洪災死亡人數增至27人，隨着洪水逐漸消退，重建工作已經展開，居民也開始評估水患帶來的損失，許多人批評政府的反應慢半拍。

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連日來的暴雨導致上周末河水泛濫，城市成為水鄉澤國，主要道路中斷，數以萬計的民眾被迫逃離家園。

雪蘭莪州（Selangor）是災情最嚴重的地區之一，這是馬來西亞最富裕、人口也最稠密的州，環繞首都吉隆坡。

雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）不少民眾受困家中多日，糧食物資短缺，當局緊急以船隻協助居民撤離。

當地民眾陳永（Chan Yung）難過地說：「我們失去了一切：我們的車子、房子。所有的東西都沒了。」

「我們希望政府提供我們一些援助。」

洪水已漸漸消退，當局表示，等到壞掉的水門修復好，大水消退的速度將加快。

根據馬新社（Bernama）報導，馬來西亞洪災死亡人數增至27人，當中20人在雪蘭莪州，另外7人在東部的彭亨州（Pahang）。

由於目前還有人通報失蹤，死亡人數預期將攀升。

馬來西亞當局在這次洪災中的緊急應變能力遭外界抨擊，反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）敦促政府進行公開調查。

安華指出，政府各單位間缺乏協調，調派軍隊救災速度過慢，「使得天災成了人禍」。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）坦承政府協調應變能力「不足」，他誓言未來會改進。

根據官方數據，這次洪患大約疏散了6萬5000人，當中大多數在雪蘭莪州和彭亨州。

馬來西亞每年11月到來年2月的雨季中通常會遭逢洪水，但這次的洪患是2014年以來最嚴重的一次。

© 2021 AFP