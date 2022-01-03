馬來西亞豪雨成災 7州洪患加劇

3 分鐘

（法新社吉隆坡3日電） 馬來西亞不斷出現大雨，自去年12月中旬以來，已累計讓逾12萬5000人不得不撤離。馬來西亞官方表示，豪雨讓國內7個州洪水泛濫的情況加劇，昨天有數千人逃離被大水淹沒的家園。 馬來西亞國家災害管理局（National Disaster Management Agency）表示，持續數周的惡劣天氣預料將繼續到1月4日。 馬來西亞政府一個負責監控的網站昨天顯示，至少有5個州的河流偵測到水位達危險程度，其他許多地方也記錄到水位上升的情況。 警方元旦一則臉書（Facebook）貼文表示，目前為止已有約50人喪命，仍有兩人失蹤。