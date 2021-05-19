馬克宏主持高峰會 允採取新政助非洲減輕經濟與疫情危機

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（法新社巴黎18日電） 法國總統馬克宏今天在巴黎主持高峰會，會中承諾採取「新政」，利用全球金融資源來支援枯竭的金庫，並加強推動進展緩慢的疫苗接種計畫，幫助非洲克服新型冠狀病毒疫情。

多名非洲國家領袖和全球金融機構代表都出席了這場高峰會。馬克宏（Emmanuel Macron）在會中倡議「新政」（New Deal），以尋求解決非洲遭逢的危機。

法新社根據官方資料統計，與其他地區相比，非洲受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的打擊較小，累計近13萬人喪生，而全球共有近340萬人不治。

然而，非洲面臨的經濟損失卻極具毀滅性。國際貨幣基金（IMF）2020年底警告說，到了2023年，非洲將出現高達2900億美元的資金缺口，這將破壞所有發展的努力。

此外，非洲國家的疫苗接種進度緩慢，也令外界擔憂變種病毒在非洲大陸現蹤，先攻陷當地，再散播到全球。

馬克宏說，疫苗接種速度緩慢是非洲大陸的主要問題之一，因此他提出在2021年底前，為非洲40%人口注射疫苗的目標。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，若不加速推動非洲疫苗接種計畫，將帶來負面的經濟影響。

她說：「除非我們擺脫這場健康危機，否則將無法持久地甩開經濟危機，這是再清楚不過的事了。」

在金融方面，峰會聲明提到，「我們將利用國際金融體系，為非洲經濟體創造迫切需要的財政空間」。

締約方表示，他們如今將敦促國際貨幣基金迅速向所有成員分配價值相當於6500億美元的「特別提款權」（SDR），其中約330億美元將流向非洲。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP