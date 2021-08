馬克宏到訪伊拉克摩蘇爾 誓將重啟法國領事館

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社伊拉克摩蘇爾29日電) 法國總統馬克宏今天訪問伊斯蘭國(IS)過去在伊拉克的據點摩蘇爾(Mosul),他保證「將帶回法國領事館和學校」,同時批評摩蘇爾重建速度太緩慢。

伊拉克北部大城摩蘇爾是遜尼派穆斯林城市,在遭伊斯蘭國佔領3年後,2017年獲伊拉克政府軍解放;然而,根據當地官員,目前只有30%至40%的衛生設施重建完畢。

馬克宏(Emmanuel Macron)出訪伊拉克種族、宗教熔爐摩蘇爾的舉動,被視為法國支持中東地區基督徒的象徵。

他此行也探訪一間教堂以及伊斯蘭國2017年摧毀的清真寺遺址,以向伊拉克所有群體致意。

馬克宏在被戰火摧殘的時間聖母教堂(Church of Our Lady of the Hour)致詞,呼籲各宗教群體「攜手合作」重建伊拉克。聯合國教科文組織(UNESCO)正努力重建這間教堂。

馬克宏矢言,「我們將帶回(法國)領事館和學校」,但也批評摩蘇爾重建速度「太緩慢」。

法國資助中東地區的法語基督教學校,並致力引起外界對中東基督徒和其他少數族群困境的關注。

馬克宏昨天在巴格達的區域峰會承諾法國會繼續駐軍伊拉克;在美軍撤出阿富汗之際,這場峰會聚焦於對抗恐怖主義以及塔利班接管阿富汗帶來的衝擊。

馬克宏今天表示,英國和法國將於明天敦促聯合國努力在阿富汗首都喀布爾建立「安全區」,保護在阿富汗的人道主義行動。他說「這計畫完全可行」。

© 2021 AFP