馬克宏口出不雅警告未打疫苗者 引反對派強烈抨擊

（法新社巴黎5日電） 法國總統馬克宏向未接種COVID-19疫苗的國民發出帶挑釁意味警告，稱將對民眾生活的各關鍵面向祭出防疫限制以對他們施壓，他因此於今天面臨反對派人士抨擊和國民議會的混亂情況。

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尚未正式宣布加入4月總統大選的馬克宏遭遇已參選人士的抨擊，指責其言論越界。

在法國面臨因Omicron變異株而起的創紀錄單日確診率之際，收緊防疫限製法案的通過進程因馬克宏發言引起的軒然大波而被延遲。

馬克宏告訴「巴黎人報」（Le Parisien）：「我真的很想惹惱（emmerder）那些還未接種疫苗的人。」法文emmerder源自merde這個詞，merde意為「糞便」，這個詞在法國被認為是粗俗的俚語。

馬克宏補充，這將意味「儘可能限制他們參與社交活動」。

根據法國政府數據，國內91%的18歲以上民眾已完整接種疫苗。

法國國民議會對收緊防疫政策的辯論原已充滿火藥味，反對派3日推動延遲辯論法案，4日晚復會後又因馬克宏談話使審查法案程序受阻，危及政府落實此法的時程。

國民議會的共和黨（LR）黨團主席阿巴德（Damien Abad）抨擊馬克宏，認為他的言論「不合宜、不負責任、蓄意」，顯示出「幼稚的憤世嫉俗」心態。

共和黨主席賈可布（Christian Jacob）表示，該黨拒絕支持旨在惹惱法國人的草案。

另有反對派指責馬克宏的示警措辭太過頭，馬克宏在總統選舉中最大的挑戰者波克瑞斯（Valerie Pecresse）告訴CNews：「挑出好、壞法國人不是由法國總統決定的。」

立場極右翼的總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）指責馬克宏「從未覺得自己是所有法國人民的總統」。 極左人士梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）稱政府所推疫苗通行證計畫是「對個人自由的集體懲罰」。

© 2022 AFP