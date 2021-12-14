馬克宏團結歐洲 訪匈牙利願與民粹總理合作

（法新社布達佩斯13日電） 法國總統馬克宏今天在訪問匈牙利首都布達佩斯時表示，儘管歐盟與匈牙利間存在人權與法治等政治歧異，他仍願與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）合作。

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馬克宏此行是2007年以來再次有法國元首訪問匈牙利，並參加捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克4個中歐國家的「維西格勒集團」峰會（Visegrad Group,V4）。

馬克宏與奧班明年4月都將尋求連任，奧班尤其要面對2010年掌權以來最嚴格的挑戰。匈牙利在野陣營整合後共推保守派的霍德梅澤瓦市（Hodmezovasarhely）市長馬奇澤（Peter Marki-Zay）角逐總理，聲勢直逼奧班。

馬克宏在與奧班會前受訪時說：「媒體多元、法治和尊重基本權利是雙方取得共同進展的基礎。雖然眾人皆知我們之間存在政治歧異，但彼此仍有為歐洲而合作的意願，做對方的忠實夥伴。」

雖然上周還被馬克宏以「政治上的對手、歐洲的夥伴」相稱，奧班今天表示他接受目前兩國關係的定位。

奧班指出，共同的歐洲國防政策、核能政策與農業是3項雙方有共識的領域。

奧班2019年訪問巴黎時，在保護歐盟邊界上也與馬克宏立場一致。但匈牙利與波蘭近年為諸如法治、司法改革與新聞自由等價值觀，雙雙杠上歐盟。

歐盟已對兩國祭出好幾項對應措施，包含將財政資助與法治、肅貪掛鉤，等於對兩國設下條件，也暫時扣下給兩國的COVID-19的疫後經援。

中間路線的馬克宏自詡對抗民粹的民主先鋒，他曾多次批評反移民的奧班為偏狹的歐洲民族主義政客，彼此在政治上是對手。但馬克宏如今亟欲接下德國前總理梅克爾卸任留下的歐盟龍頭位置，因此也願與奧班找出彼此共識。

© 2021 AFP