馬克宏將會蒲亭 克宮：不期待會談取得重大突破

（法新社莫斯科7日電） 俄羅斯克里姆林宮今天表示，法國和俄國領導人稍晚將在莫斯科舉行會議，這對解決烏克蘭危機非常重要，但俄方不指望這場會議能夠取得重大突破。

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俄羅斯總統蒲亭和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤之前，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者：「情況太過複雜，無法指望在一場會議上出現決定性突破。」

培斯科夫還說，馬克宏此次訪問「非常重要」，因為法國目前正擔任歐盟輪值主席國。

他預告，兩位領導人今天稍晚會面時，將展開「實質的長時間」討論。

培斯科夫指出：「馬克宏親自告訴蒲亭，他將提出某些想法，以尋找緩解歐洲緊張局勢的可能選項。」

馬克宏明天將轉往烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，他此行為一周的外交努力揭開序幕，目的就是要緩和烏克蘭危機。

今天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也將在華盛頓會見美國總統拜登；德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則將與捷克、斯洛伐克和奧地利外長一起在基輔進行為期2天的訪問。

蕭茲下周也將到訪莫斯科和基輔，分別與蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行會談。

© 2022 AFP