馬克宏抵盧安達改善關係 11年來首訪法國總統

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（法新社基加利27日電） 法國總統馬克宏今天抵達盧安達，進行具高度象徵意義訪問，希望擺脫1994年盧安達種族滅絕事件法國所扮演角色引發的30年來外交緊張，開啟雙邊關係新篇章。

馬克宏（Emmanuel Macron）是2010年以來訪問盧安達的首位法國總統，盧安達長久以來指控法國當局共謀屠殺盧安達境內約80萬名大多是圖西族。

根據法國總統府，馬克宏於當地時間上午7時過後不久抵達盧安達首都基加利（Kigali），展開一天忙碌訪問行程，接着將於明天前往南非

馬克宏此行最重要行程是在「基加利種族滅絕紀念館」（Kigali Genocide Memorial）發表演說，約25萬種族屠殺受害者埋骨於此。

盧安達部分人士仍希望法國方面就未能協助遏止1994年4月到7月間發生的大屠殺事件，正式道歉。

負責基加利種族滅絕紀念館營運的非政府組織「羊皮盾信託基金」（Aegis Trust）主任穆坦谷哈（Freddy Mutanguha）表示：「倘若馬克宏道歉，將是好事一樁。」

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）淡化要求法國道歉一事表示，道歉必須是自發性。

馬克宏在飛往基加利時發推文寫道，他感到「一種堅定信念：在未來幾個小時，我們將共同寫下我們和盧安達及非洲關係的新篇章」。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）說：「總統願意以直接且透明化方式，檢視我們的歷史、我們的過去，這是向前邁進的最好方式。」

© 2021 AFP