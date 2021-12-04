馬克宏會見沙烏地王儲 商討黎巴嫩政治與經濟危機

（法新社沙烏地阿拉伯吉達4日電） 法國總統馬克宏今天會見沙烏地阿拉伯領導人，就黎巴嫩政治與經濟危機等區域局勢不穩定因素進行討論。馬克宏也堅稱，他不會忽視沙國的人權紀錄。

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馬克宏（Emmanuel Macron）訪問阿拉伯聯合大公國和卡達後，今天抵達沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）。

自2018年華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遇害以來，馬克宏將成為首批在該國會見王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的西方領導人之一。

馬克宏昨天表示，沙烏地阿拉伯是「面積最大的波灣國家」，與沙國對話有助「促進區域穩定的努力」。

提到哈紹吉謀殺案時，馬克宏強調，「這並不意味着我認同（沙國）所做的任何事情。我發現，儘管發生哈紹吉案件，沙烏地阿拉伯去年主辦20國集團（G20）峰會時，並未受到很多國家杯葛。不論是在此案或其他人權相關問題，我們的立場一直都很清楚。」

沙國將這起謀殺案描述為「流氓」行動，但美國中央情報局（CIA）和聯合國特別報告員都直指案件與王儲沙爾曼有關，沙烏地當局則強烈否認上述指控。

本次會面中，預料馬克宏也將為黎巴嫩辯護。黎巴嫩本來就深陷政治與經濟危機，10月和一些波灣國家爆發外交爭端，特別是禁止黎國商品進口的沙烏地阿拉伯，也讓仰賴波灣多國提供財務援助的黎國情況雪上加霜。

由於黎巴嫩新聞部長科達希（George Kordahi）對沙烏地阿拉伯帶頭干預葉門事務發表批評言論，引發沙烏地、巴林和科威特驅逐最高層級黎巴嫩外交官，並召回各自使節。

馬克宏正帶領國際行動，幫助黎巴嫩擺脫有史以來最嚴重的經濟衰退。

© 2021 AFP