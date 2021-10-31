馬克宏會雙印領袖 加強拉攏印太戰略夥伴

（法新社羅馬30日電） 鑒於今年稍早美國、英國和澳洲組成防衛聯盟，而將法國排除在外，法國總統馬克宏今天藉20國集團（G20）峰會召開場合，尋求加強法國與南亞大國印度及東南亞大國印尼的關係。

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澳洲為強化反制中國能力，加入美英兩國組成AUKUS聯盟，並放棄與法國簽訂的重要潛艦訂單。此後法國嘗試藉由與亞洲主要大國在太平洋地區建立更緊密戰略關係來彌補。

馬克宏（Emmanuel Macron）在義大利首都羅馬舉行的G20峰會場邊，先是與印尼總統佐科威（Joko Widodo）進行首度會面，其後再會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。兩場會談聚焦印太區域與日俱增的經濟影響力及美中兩國角力。

法國總統府在馬克宏與莫迪談話後發布聲明表示，「雙方有共同意願進一步發展印太戰略」，並訂於下周召開後續會議，以確定具體的聯合計畫。

法國總統府說，法國與印度「在彼此印太地區行動指導原則中…發現許多交集。這些原則包括信任、獨立性和團結」。法印兩國2018年首次定義雙方的印太戰略。

馬克宏還與韓國總統文在寅會面，兩人「同意共同努力促進印太成為穩定繁榮地區」。

法國由於在太平洋擁有新喀里多尼亞島（New Caledonia）和法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等屬地，因此自認為區域國家之一，並正積極尋求擴大在當地的影響力，尤其是以東南亞為跳板。

艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏與佐科威對談約半小時，雙方「決定努力建立在印太地區真正的戰略夥伴關係」，且主要「涵蓋生態銜接、支持印尼就業與成長，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後振興等議題」。

印尼是G20下個輪值主席國，法國也將在明年接下歐洲聯盟（EU）輪值主席國。這次談話後，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）將前往印尼首都雅加達進行訪問。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

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