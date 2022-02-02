馬克宏欲先處理烏克蘭和疫情 暫不宣布競選連任

（法新社巴黎1日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，他暫不打算正式公布是否於今年4月總統大選爭取連任，眼下以處理烏克蘭危機和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為優先。

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法國總統大選第一輪投票將於4月10日舉行，其他參選人正如火如荼投入競選活動，只有馬克宏尚未正式宣布參選。

一般認為44歲的馬克宏應該會參選，他本人也曾坦承有此意願，但仍要等他正式宣布後才會展開全國性競選活動。

馬克宏接受「北方之聲報」（La Voix du Nord）訪問時表示：「我已經談過我的計畫以及對國家的熱愛。但目前，我一心忙於克服疫情嚴重階段和當前地緣政治危機高峰。」

烏克蘭邊境正逢俄羅斯大軍集結的危機，馬克宏說，這會威脅到歐洲集體安全，若他此刻投入競選，無異於違背他當初矢言承擔總統責任直至最後一刻的承諾。

馬克宏還在訪問中透露，他可能即將再度前往德國，與德國、波蘭領袖討論烏克蘭議題。

一名總統幕僚告訴法新社，馬克宏可能於本月10日到20日之間宣布參選。

法國公眾意見機構（IFOP）與菲杜奇公司（Fiducial）昨天公布的最新民調顯示，馬克宏將在第一輪投票以24%得票率勝出。

根據預估，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和保守派的波克瑞斯（Valerie Pecresse）之間可能有一人會進入4月24日的第2輪投票；若馬克宏與雷朋對決，將以55%比45%勝選；若馬克宏對上波克瑞斯，也將以54%比46%贏得連任。

一般預期馬克宏很有可能連任，但也有分析師指出，目前的民調數字還不能斷定結果，因為許多選民尚未決定票投何人。

© 2022 AFP