馬克宏疑放話批評阿爾及利亞　阿國召回駐法大使

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（法新社阿爾及爾2日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）據傳發言批評阿爾及利亞，引發阿爾及利亞的不滿，阿國總統府今天發聲明宣布召回駐法國大使進行磋商。

法國「世界報」（Le Monde）報導指出，馬克宏9月30日會見阿爾及利亞獨立戰爭人物的後裔時，曾針對法國前殖民地阿爾及利亞做出嚴厲評論。

世界報報導指出，馬克宏據傳當時說阿爾及利亞被「軍政體制」宰治，還形容阿爾及利亞的「官方歷史」遭到「全面竄改」。

根據世界報的報導，馬克宏表示這段歷史「並非依據史實」，而是「根據仇恨法國的論述」。報導說，馬克宏有清楚表明，他指的並非是阿爾及利亞整體社會，而是執政菁英。

世界報報導指出，馬克宏據說也曾談及阿爾及利亞當下政局，說阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）「被困在一個極為艱困的體制之中」。

「各位可以看到阿爾及利亞體制很陳腐，被『人民運動』（Hirak）削弱。」法新社報導，人民運動是一個民主運動，2019年曾逼迫執政20年的強人總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台。

對此，阿爾及利亞總統府說，「這些不負責任評論造成一個格外無法接受的局面。面對這樣情況，總統塔布納決定立即召回大使」。

© 2021 AFP