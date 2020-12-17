馬克宏確診效應 歐洲領導人隔離與否自行決定

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（法新社布魯塞爾17日電） 不久前會見過法國總統馬克宏的歐洲理事會主席米歇爾和葡萄牙總理柯斯塔如今都已自主隔離，不過歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩表示，不會隔離。

法國今天宣布，馬克宏已確診2019冠狀病毒疾病（COVID－19）。

米歇爾（Charles Michel）是在本周稍早會見過馬克宏，不過發言人萊茨（Barend Leyts）表示，米歇爾在由巴黎返回比利時布魯塞爾後，15日的定期篩檢結果呈現陰性反應；同時法國當局也通知米歇爾，並不認為他與馬克宏有密切接觸。

萊茨說：「然而為了謹慎，主席還是自主隔離。」米歇爾本人則推文祝福馬克宏迅速康復。

柯斯塔（Antonio Costa）辦公室今天表示，會見馬克宏後返國還不到24小時的柯斯塔已自主隔離，並取消了職務上的行程。目前他尚無癥狀，正等候今天稍早接受檢測的結果出爐。

14日接觸過馬克宏的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也將自主隔離。

範德賴恩（Von der Leyen）是在本周稍早會見馬克宏，歐盟執委會發言人指出，法國當局認為，當時兩人的會面並非必須在事後隔離的密切接觸，因此範德賴恩「無意自主隔離」。（譯者：張佑之）

© 2020 AFP